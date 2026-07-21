"Це пропаганда": жінка переїжджає в Афганістан до чоловіка, якого бачила лише один раз (фото)
Американка сколихнула мережу TikTok заявою про свій переїзд до Афганістану заради чоловіка, з яким бачилася лише один раз у житті. Попри безупинні застереження підписників та сумний досвід жінок, які тікали з цієї країни, дівчина вже придбала квитки й переконує, що небезпека в Афганістані — це лише "західна пропаганда".
Історія почалася зі звичайного знайомства в мережі Snapchat. Стосунки розвивалися стрімко, хоча закохані бачилися наживо лише один раз. Для цієї зустрічі вони обрали нейтральну територію — Пакистан. За 12 днів, проведених разом, пара ухвалила рішення офіційно одружитися. Про це дівчина розповідає у своїх відео в TikTok (@alexsunnyyyy).
Початковий план полягав у тому, що чоловік оформить американську візу та переїде до США. Однак після того, як йому відмовили у в'їзді, подружжя вирішило змінити тактику. Тепер дівчина пакує валізи до Афганістану. Вона вже придбала квиток до Кабула і навіть перенесла дату вильоту на раніше — з 17-го на 3-тє серпня. У своєму блозі дівчина активно показує підготовку: що бере з собою та чим планує займатися на новому місці.
Наречена ігнорує застереження
Коментарі під відео дівчини перетворилися на суцільне поле битви за її безпеку. Підписники благають її схаменутися, проте дівчина непохитна. На всі застереження вона відповідає, що ситуація в країні перебільшена. Дівчина стверджує, що спілкувалася з батьками чоловіка, і ті запeвняють, що в Афганістані все спокійно. На зауваження щодо високого рівня небезпеки блогерка парирувала, що жила в Чикаго, де "набагато небезпечніше", тож Афганістан її зовсім не лякає.
Користувачі TikTok нагадали дівчині знамениту драму "Без доньки — ніколи" (засновану на реальних подіях), де американка вийшла заміж за іранця, виїхала з ним на його батьківщину й опинилася в пастці без змоги повернутися додому. На це наречена відповіла з іронією, заявивши, що безглуздо проектувати на сьогодення події з фільму 30-річної давнини.
Найбільше тривоги викликають коментарі дівчат, які самі родом з Афганістану або тривалий час там жили. Жінки, яким вдалося втекти від режиму, вважають, що дівчина пошкодує про своє рішення.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- У столиці Афганістану ввечері 16 березня пролунала серія потужних вибухів. Удари могли бути завдані авіацією Пакистану на тлі загострення напруженості між двома країнами.
- В Афганістані офіційно дозволили шлюби з дітьми. Тепер дівчатка можуть виходити заміж з 12 років, а розірвати такий шлюб практично неможливо.
Крім того, Фокус розповідав, чому війна між Пакистаном і Афганістаном така складна.