"Це пропаганда": жінка переїжджає в Афганістан до чоловіка, якого бачила лише один раз (фото)

Американка сколихнула мережу TikTok заявою про свій переїзд до Афганістану заради чоловіка, з яким бачилася лише один раз у житті. Попри безупинні застереження підписників та сумний досвід жінок, які тікали з цієї країни, дівчина вже придбала квитки й переконує, що небезпека в Афганістані — це лише "західна пропаганда".

Історія почалася зі звичайного знайомства в мережі Snapchat. Стосунки розвивалися стрімко, хоча закохані бачилися наживо лише один раз. Для цієї зустрічі вони обрали нейтральну територію — Пакистан. За 12 днів, проведених разом, пара ухвалила рішення офіційно одружитися. Про це дівчина розповідає у своїх відео в TikTok (@alexsunnyyyy).

Початковий план полягав у тому, що чоловік оформить американську візу та переїде до США. Однак після того, як йому відмовили у в'їзді, подружжя вирішило змінити тактику. Тепер дівчина пакує валізи до Афганістану. Вона вже придбала квиток до Кабула і навіть перенесла дату вильоту на раніше — з 17-го на 3-тє серпня. У своєму блозі дівчина активно показує підготовку: що бере з собою та чим планує займатися на новому місці.

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Жінка обрала подарунки, які повезе в Афганістан Фото: TikTok

Наречена ігнорує застереження

Коментарі під відео дівчини перетворилися на суцільне поле битви за її безпеку. Підписники благають її схаменутися, проте дівчина непохитна. На всі застереження вона відповідає, що ситуація в країні перебільшена. Дівчина стверджує, що спілкувалася з батьками чоловіка, і ті запeвняють, що в Афганістані все спокійно. На зауваження щодо високого рівня небезпеки блогерка парирувала, що жила в Чикаго, де "набагато небезпечніше", тож Афганістан її зовсім не лякає.

Користувачі TikTok нагадали дівчині знамениту драму "Без доньки — ніколи" (засновану на реальних подіях), де американка вийшла заміж за іранця, виїхала з ним на його батьківщину й опинилася в пастці без змоги повернутися додому. На це наречена відповіла з іронією, заявивши, що безглуздо проектувати на сьогодення події з фільму 30-річної давнини.

Найбільше тривоги викликають коментарі дівчат, які самі родом з Афганістану або тривалий час там жили. Жінки, яким вдалося втекти від режиму, вважають, що дівчина пошкодує про своє рішення.

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У столиці Афганістану ввечері 16 березня пролунала серія потужних вибухів. Удари могли бути завдані авіацією Пакистану на тлі загострення напруженості між двома країнами.

В Афганістані офіційно дозволили шлюби з дітьми. Тепер дівчатка можуть виходити заміж з 12 років, а розірвати такий шлюб практично неможливо.

Крім того, Фокус розповідав, чому війна між Пакистаном і Афганістаном така складна.