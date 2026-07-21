Известный украинский актер признался, что делил одну кровать с кумом

Украинский актёр, заслуженный артист и звезда сериала "Женский врач" Андрей Исаенко признался, что в своё время делил с кумом одну кровать.

Артист, родом из Запорожья, вспомнил о начале своей жизни в Киеве в новом интервью Славе Дёмину.

Андрей Исаенко спал с кумом

Актер говорит, что в целом дружит с людьми уже много лет и доверяет им. В Киеве у него есть два кума, с которыми он дружит. Один из них — друг детства из Запорожья.

"С Ромой, с кумом, с которым мы вообще начали жить в Киеве — я обожаю эту историю, — мы с ним поссорились всего один раз. Уже когда жили в Киеве. Мы с ним сняли одну однокомнатную квартиру на двоих. И договорились: я не люблю убираться, а он не умеет готовить. Я умею готовить, а он любит убираться. Он убирался, я готовил", — вспомнил актер.

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Но однажды накопилась гора посуды, и кумовья из-за этого сильно поссорились.

Андрей Исаенко Фото: YouTube

Интересно, что именно в тот период они спали в одной постели, так как ещё не успели найти вторую.

"Ходили по очереди курить на кухню. А кровать пока одна. Диван один, и одно одеяло. Прошло буквально три дня с тех пор, как мы съехались. Еще не нашли другую кровать, вещи еще не распаковали. А ложиться спать все равно нужно. Больше нет вариантов. А спать-то как-то надо. И мы легли. Мы спали где-то до 12, до половины первого. Я слышу, он не спит. Он слышит, я не сплю. Эта тишина просто звенит. Я повернулся к нему, говорю: "Тебе не кажется, что мы перестали понимать друг друга?" Всё. Мы проржали всю ночь. Как пара. С тех пор ни одной ссоры", — говорит Исаенко.

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