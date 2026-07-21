Відомий український актор зізнався, що ділив одне ліжко з кумом

Український актор, заслужений артист та зірка серіалу "Жіночий лікар" Андрій Ісаєнко зізнався, що свого часу ділив з кумом одне ліжко.

Артист, який родом із Запоріжжя, пригадав початок свого життя в Києві в новому інтервʼю Славі Дьоміну.

Андрій Ісаєнко ділив з кумом одне ліжко

Актор каже, що загалом дружить з людьми багато років та довіряє їм. У Києві в нього є два куми, з якими він дружить. Один — друг з дитинства із Запоріжжя.

"З Ромою, з кумом, з яким ми почали жити в Києві взагалі, я обожнюю цю історію, ми з ним сварилися один раз. Уже в Києві будучи. Ми з ним зняли одну квартиру, однокімнатну на двох. І домовилися: я не люблю прибирати, а він не вміє готувати їсти. Я вмію готувати їсти, а він любить прибирати. Він прибирав, я готував їсти", — пригадав актор.

Але одного разу назбиралася гора посуду, а куми через це посварилися дуже сильно.

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Андрій Ісаєнко Фото: YouTube

Цікаво, що якраз у той період вони спали в одному ліжку, бо не встигли ще знайти друге.

"Ходили курити по черзі на кухню. А ліжко одне поки що. Диван один, і одне одіяло. Це буквально три дні, як ми зʼїхалися. Ще не знайшли інше ліжко, ще речі не познаходили. А лягати треба все одно. Більше немає варіантів. А треба спати якось. І лягли. Ми спали десь до 12, до пів 1. Я чую, він не спить. Він чує, я не сплю. Дзвенить аж тиша ця. Я повернувся до нього, кажу: "Тобі не здається, що ми перестали розуміти одне одного?" Всьо. Ми проржали всі ніч. Як пара. З тих пір жодної сварки", — каже Ісаєнко.

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