Деми Мур удивила дочь от Брюса Уиллиса, поздравив ее с 35-летием (видео)

Американская актриса и бывшая жена Брюса Уиллиса Деми Мур отмечает 35-летие своей дочери Скаут Уиллис.

Звезда опубликовала в Instagram видео, на котором она поет "Happy Birthday" для Скаут, и написала: "Ты делаешь всё ярче".

Деми Мур поздравила дочь

В понедельник, 20 июля, 63-летняя Деми Мур опубликовала видео, на котором она поет "Happy Birthday", а Скаут целует и обнимает маму.

"С днём рождения, Скаут ЛаРю!" — написала актриса, а дочь ответила: "Спасибо, мама, ты удивила меня во время гастролей".

Мур подписала пост: "Милая, я… Милая, я… так благодарна тебе".

"Любить тебя и наблюдать, как ты становишься такой замечательной женщиной, какой ты и есть, — один из величайших даров жизни. Ты делаешь всё ярче, легче и гораздо прекраснее просто своим существованием", — добавила звездная мама.

Відео дня

Деми Мур поздравила дочь

Певица Скаут выступала на разогреве у Марен Моррис на некоторых концертах её тура dreamGIRL по США; в частности, она вышла на сцену в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, в день своего рождения.

У Деми Мур и Брюса Уиллиса, помимо Скаут, есть ещё две дочери — Румер и Таллула. Все они поддерживают теплые отношения друг с другом после развода родителей. К тому же, Брюс в последние годы борется с деменцией, и дети часто навещают его.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Дэми Мур поддержала своего бывшего мужа Брюса Уиллиса, который борется за жизнь.

Американская актриса всегда выглядит безупречно, свежо и сияюще, однако на этот раз особое внимание публики привлекли её невероятно гладкие и ухоженные руки.

Кроме того, звезда удивила всех, сменив прическу впервые за 30 лет.