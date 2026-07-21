Деми Мур удивила дочь от Брюса Уиллиса, поздравив ее с 35-летием (видео)
Американская актриса и бывшая жена Брюса Уиллиса Деми Мур отмечает 35-летие своей дочери Скаут Уиллис.
Звезда опубликовала в Instagram видео, на котором она поет "Happy Birthday" для Скаут, и написала: "Ты делаешь всё ярче".
Деми Мур поздравила дочь
В понедельник, 20 июля, 63-летняя Деми Мур опубликовала видео, на котором она поет "Happy Birthday", а Скаут целует и обнимает маму.
"С днём рождения, Скаут ЛаРю!" — написала актриса, а дочь ответила: "Спасибо, мама, ты удивила меня во время гастролей".
Мур подписала пост: "Милая, я… Милая, я… так благодарна тебе".
"Любить тебя и наблюдать, как ты становишься такой замечательной женщиной, какой ты и есть, — один из величайших даров жизни. Ты делаешь всё ярче, легче и гораздо прекраснее просто своим существованием", — добавила звездная мама.
Певица Скаут выступала на разогреве у Марен Моррис на некоторых концертах её тура dreamGIRL по США; в частности, она вышла на сцену в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, в день своего рождения.
У Деми Мур и Брюса Уиллиса, помимо Скаут, есть ещё две дочери — Румер и Таллула. Все они поддерживают теплые отношения друг с другом после развода родителей. К тому же, Брюс в последние годы борется с деменцией, и дети часто навещают его.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Дэми Мур поддержала своего бывшего мужа Брюса Уиллиса, который борется за жизнь.
- Американская актриса всегда выглядит безупречно, свежо и сияюще, однако на этот раз особое внимание публики привлекли её невероятно гладкие и ухоженные руки.
Кроме того, звезда удивила всех, сменив прическу впервые за 30 лет.