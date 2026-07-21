Демі Мур здивувала доньку від Брюса Вілліса, привітавши її з 35-річчям (відео)

Американська акторка та колишня дружина Брюса Вілліса Демі Мур святкує 35-річчя своєї доньки Скаут Вілліс.

Зірка поділилася в Instagram відео, на якому вона співає "Happy Birthday" для Скаут, написавши: "Ти робиш все яскравішим".

Демі Мур привітала дочку

У понеділок, 20 липня, 63-річна Демі Мур показала ролик, на якому співає "Happy Birthday", поки Скаут цілувала та обіймала маму.

"З днем ​​народження, Скаут ЛаРю!" — написала акторка, а донька відповіла: "Дякую, мамо, ти здивувала мене на гастролях".

Мур підписала пост: "Люба, я… ​​Люба, я… ​​так вдячна тобі".

"Любити тебе та спостерігати, як ти перетворюєшся на таку чудову жінку, якою ти є, — один із найбільших дарів життя. Ти робиш все яскравішим, легшим і набагато прекраснішим просто своїм існуванням", — додала зіркова мама.

Відео дня

Демі Мур привітала дочку

Співачка Скаут виступала на розігріві у Марен Морріс під час деяких концертів її туру dreamGIRL по США, зокрема, вона вийшла на сцену в Солт-Лейк-Сіті, штат Юта, у свій день народження.

У Демі Мур та Брюса Вілліса, крім Скаут, є ще двоє дочок — Румер та Таллула. Усі вони підтримують між собою теплі стосунки після розлучення батьків. До того ж, Брюс останні роки бореться з деменцією, а діти його часто навідують.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Демі Мур підтримала колишнього чоловіка Брюса Вілліса, який бореться за життя.

Американська акторка завжди виглядає бездоганно, свіжо та сяюче, проте цього разу особливу увагу публіки привернули її неймовірно гладкі та доглянуті руки.

Крім того, зірка здивувала зміною зачіски уперше за 30 років.