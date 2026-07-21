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Демі Мур здивувала доньку від Брюса Вілліса, привітавши її з 35-річчям (відео)

Демі Мур здивувала дочку
Демі Мур | Фото: demimoore/instagram

Американська акторка та колишня дружина Брюса Вілліса Демі Мур святкує 35-річчя своєї доньки Скаут Вілліс.

Зірка поділилася в Instagram відео, на якому вона співає "Happy Birthday" для Скаут, написавши: "Ти робиш все яскравішим".

Демі Мур привітала дочку

У понеділок, 20 липня, 63-річна Демі Мур показала ролик, на якому співає "Happy Birthday", поки Скаут цілувала та обіймала маму.

"З днем ​​народження, Скаут ЛаРю!" — написала акторка, а донька відповіла: "Дякую, мамо, ти здивувала мене на гастролях".

Мур підписала пост: "Люба, я… ​​Люба, я… ​​так вдячна тобі".

"Любити тебе та спостерігати, як ти перетворюєшся на таку чудову жінку, якою ти є, — один із найбільших дарів життя. Ти робиш все яскравішим, легшим і набагато прекраснішим просто своїм існуванням", — додала зіркова мама.

Відео дня
Демі Мур привітала дочку

Співачка Скаут виступала на розігріві у Марен Морріс під час деяких концертів її туру dreamGIRL по США, зокрема, вона вийшла на сцену в Солт-Лейк-Сіті, штат Юта, у свій день народження.

У Демі Мур та Брюса Вілліса, крім Скаут, є ще двоє дочок — Румер та Таллула. Усі вони підтримують між собою теплі стосунки після розлучення батьків. До того ж, Брюс останні роки бореться з деменцією, а діти його часто навідують.

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