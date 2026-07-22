"Считала семьей": Даша Квиткова сделала болезненное признание о том, что ей изменили (фото)
Известная украинская блогерша и инфлюенсерша поделилась с подписчиками эмоциональными размышлениями о разочаровании в близких людях. Звезда призналась, что столкнулась с неприятной ситуацией, и призвала аудиторию тщательнее отбирать свое окружение.
На своей странице в Instagram (@kvittkova) Даша опубликовала селфи из машины и откровенно рассказала, что в последнее время редко делится своими переживаниями с общественностью, однако на этот раз решила предупредить подписчиков.
Она отметила, что главный урок всего этого "треша" — стараться контролировать, кому ты раскрываешь свои секреты, ведь люди потом обливают тебя грязью тем же языком, которым просят об услуге.
Квиткова также призналась, что ей трудно понять, как правильно выбирать людей для близкого общения и кого стоит подпускать к себе. По словам блогерши, в один день можно проснуться и понять, что сильно подставить могут даже те, кого ты искренне считал своей семьёй.
Впрочем, инфлюенсерша не стала долго зацикливаться на негативе и сразу после откровенного признания заверила подписчиков, что теперь переходит к более позитивным новостям.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Даша Квиткова и футболист киевского "Динамо" Владимир Бражко официально поженились. Церемония бракосочетания прошла под открытым небом в романтической атмосфере.
- Любимый Камалии изменил певице с её лучшей подругой.
Кроме того, украинская актриса Ольга Сумская впервые публично рассказала, как изменила своему первому мужу Евгению Паперному с Виталием Борисюком, за которого впоследствии вышла замуж и с которым до сих пор состоит в браке.