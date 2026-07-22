"Считала семьей": Даша Квиткова сделала болезненное признание о том, что ей изменили (фото)

Известная украинская блогерша и инфлюенсерша поделилась с подписчиками эмоциональными размышлениями о разочаровании в близких людях. Звезда призналась, что столкнулась с неприятной ситуацией, и призвала аудиторию тщательнее отбирать свое окружение.

На своей странице в Instagram (@kvittkova) Даша опубликовала селфи из машины и откровенно рассказала, что в последнее время редко делится своими переживаниями с общественностью, однако на этот раз решила предупредить подписчиков.

Она отметила, что главный урок всего этого "треша" — стараться контролировать, кому ты раскрываешь свои секреты, ведь люди потом обливают тебя грязью тем же языком, которым просят об услуге.

Даша Квиткова рассказала о измене Фото: Instagram

Квиткова также призналась, что ей трудно понять, как правильно выбирать людей для близкого общения и кого стоит подпускать к себе. По словам блогерши, в один день можно проснуться и понять, что сильно подставить могут даже те, кого ты искренне считал своей семьёй.

Відео дня

Впрочем, инфлюенсерша не стала долго зацикливаться на негативе и сразу после откровенного признания заверила подписчиков, что теперь переходит к более позитивным новостям.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Даша Квиткова и футболист киевского "Динамо" Владимир Бражко официально поженились. Церемония бракосочетания прошла под открытым небом в романтической атмосфере.

Любимый Камалии изменил певице с её лучшей подругой.

Кроме того, украинская актриса Ольга Сумская впервые публично рассказала, как изменила своему первому мужу Евгению Паперному с Виталием Борисюком, за которого впоследствии вышла замуж и с которым до сих пор состоит в браке.