"Вважала сім'єю": Даша Квіткова зробила болісне зізнання, що її зрадили (фото)

Відома українська блогерка та інфлюенсерка поділилася з підписниками емоційними роздумами про розчарування в близьких людях. Зірка зізналася, що зіштовхнулася з неприємною ситуацією, і закликала аудиторію ретельніше фільтрувати своє оточення.

На своїй сторінці в Instagram (@kvittkova) Даша опублікувала селфі з машини та відверто розповіла, що останнім часом рідко показує свої переживання на загал, проте цього разу вирішила застерегти прихильників.

Вона зазначила, що головна мораль усього цього "трешу" — спробувати контролювати, кому відкриваєш свої секрети, адже люди потім поливають тебе брудом тим самим язиком, яким просять про послугу.

Даша Квіткова розповіла про зраду Фото: Instagram

Квіткова також зізналася, що їй важко розібратися, як правильно обирати людей для близького спілкування та кого варто підпускати до себе. За словами блогерки, в один день можна прокинутися і зрозуміти, що сильно підставити можуть навіть ті, кого ти щиро вважав своєю сім’єю.

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Втім, затримуватися на негативі інфлюенсерка довго не стала й одразу після відвертого зізнання запевнила підписників, що далі переходить до більш позитивних новин.

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