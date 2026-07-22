"Вважала сім'єю": Даша Квіткова зробила болісне зізнання, що її зрадили (фото)
Відома українська блогерка та інфлюенсерка поділилася з підписниками емоційними роздумами про розчарування в близьких людях. Зірка зізналася, що зіштовхнулася з неприємною ситуацією, і закликала аудиторію ретельніше фільтрувати своє оточення.
На своїй сторінці в Instagram (@kvittkova) Даша опублікувала селфі з машини та відверто розповіла, що останнім часом рідко показує свої переживання на загал, проте цього разу вирішила застерегти прихильників.
Вона зазначила, що головна мораль усього цього "трешу" — спробувати контролювати, кому відкриваєш свої секрети, адже люди потім поливають тебе брудом тим самим язиком, яким просять про послугу.
Квіткова також зізналася, що їй важко розібратися, як правильно обирати людей для близького спілкування та кого варто підпускати до себе. За словами блогерки, в один день можна прокинутися і зрозуміти, що сильно підставити можуть навіть ті, кого ти щиро вважав своєю сім’єю.
Втім, затримуватися на негативі інфлюенсерка довго не стала й одразу після відвертого зізнання запевнила підписників, що далі переходить до більш позитивних новин.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Даша Квіткова та футболіст київського "Динамо" Володимир Бражко офіційно одружилися. Церемонія шлюбу пройшла просто неба у романтичній атмосфері.
- Коханий Камалії зрадив співачку з її кращою подругою.
Крім того, українська акторка Ольга Сумська вперше публічно розповіла, як зрадила свого першого чоловіка Євгена Паперного з Віталієм Борисюком, з яким згодом одружилася та досі перебуває у шлюбі.