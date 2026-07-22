Всемирно известный дуэт приехал в Киев: раздали деньги и сделали тату на украинском (фото)

Австралийский дуэт Breathe впервые выступил в Украине. Музыканты "зажгли" на сцене фестиваля Atlas и дали концерт во Львове.

В Instagram после первой поездки в Украину они поделились своими впечатлениями и тронули поклонников.

Breathe выступили в Украине

После концертов в Украине артисты передадут все заработанные деньги украинцам.

"Как вы знаете, мы только что дали в Украине два концерта. Каждый заработанный нами доллар пойдет на поддержку народа Украины. Это был один из самых незабываемых этапов нашей жизни", — написали они.

Кроме того, участники Breathe поделились подробностями своего путешествия из далекой Австралии. Путь занял около 50 часов. Они прилетели в Варшаву, где репетировали и готовились к прохождению границы.

"Наша первая остановка была во Львове. 900 замечательных людей. С первой ноты мы почувствовали много тепла", — признались участники Breathe.

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Группа Breathe выступила во Львове и Киеве Фото: Instagram

После концерта во Львове они собрали вещи и отправились на ночном поезде в Киев под звуки воздушной тревоги.

"В ночь перед фестивалем более 40 баллистических ракет обрушились на Киев, некоторые из них — всего в нескольких километрах от нашего отеля. Одна наша бессонная ночь — это ничто по сравнению с тем, что переживают украинцы в эти годы", — отметили музыканты.

Breathe приняли участие в митингах Фото: Instagram

По словам звезд, это путешествие оказало на них большое влияние. Некоторые из них даже сделали татуировки с украинскими словами, например, "единство".

Breathe сделали татуировку в Киеве Фото: Instagram

Музыканты также посетили митинги против отставки Михаила Федорова.

"Мы видим вас", — обратились они к украинцам.

Фото: Instagram

Breathe — это дуэт из Сиднея, в состав которого входят Эндрю Грант и Шон Уокер. Они работают в жанрах даунтемпо и электронного соула. Их музыка сочетает в себе атмосферное звучание, мягкий вокал и кинематографическую эстетику, а их песни набирают десятки миллионов прослушиваний.

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