Всесвітньо відомий дует приїхав у Київ: роздали гроші й зробили тату українською (фото)

Австралійський дует Breathe уперше виступив в Україні. Музиканти "запалили" сцену фестивалю Atlas та дали концерт у Львові.

В Instagram після першої поїздки до України вони поділилися своїми враженнями та зворушили фанатів.

Breathe виступили в Україні

Після концертів в Україні артисти всі зароблені гроші віддадуть українцям.

"Як ви знаєте, ми щойно дали в Україні два шоу. Кожен долар, який ми заробили, повернеться назад на підтримку людей України. Це був один з найбільш незабутніх розділів нашого життя", — написали вони.

Також Breathe поділилися деталями своєї подорожі з далекої Австралії. Дорога зайняла близько 50 годин. Вони приземлилися у Варшаві, де репетирували та готувалися до проходження кордону.

"Наша перша зупинка була у Львові. 900 чудових людей. З першої ноти ми відчували багато тепла", — зізналися Breathe.

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Breathe виступили у Львові та Києві Фото: Instagram

Після шоу у Львові вони спакували речі та вирушили нічним потягом до Києва під звуки повітряної тривоги.

"У ніч перед фестивалем понад 40 балістичних ракет атакували Київ, деякі за кілька кілометрів від нашого готелю. Одна наша недоспана ніч це нічого, порівняно з тим, що переживають українці ці роки", — зазначили музиканти.

Breathe взяли участь у мітингах Фото: Instagram

За словами зірок, ця подорож залишила великий вплив на них. Деякі з них навіть зробили тату з українськими словами, наприклад, "єдність".

Breathe зробили тату в Києві Фото: Instagram

Музиканти також відвідали мітинги проти відставки Михайла Федорова.

"Ми бачимо вас", — звернулися вони до українців.

Фото: Instagram

Breathe — це дует із Сіднея, до складу якого входять Ендрю Грант і Шон Вокер. Вони працюють в жанрах даунтемпо та електронного соулу. Їхня музика поєднує атмосферне звучання, м'який вокал і кінематографічну естетику, а пісні набирають десятки мільйонів прослуховувань.

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