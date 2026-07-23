Родители купили дом для украинских молодоженов: самое интересное — где он находится (фото)

Родители сделали дочери и её семье неожиданный подарок — купили для них дом в Одесской области. Сейчас в доме идет ремонт, а хозяева делятся подробностями преобразования в социальных сетях.

Молодая семья получила подарок, о котором мечтала, — собственное жилье. Дом в Одесской области для них приобрели родители, и, по словам хозяев, это стало для семьи настоящей неожиданностью. Как выглядит жилье, – узнайте в материале Фокуса.

"Наши родители сделали нашей семье невероятный подарок — купили для нас дом в Одесской области. Мы безмерно благодарны им за такую поддержку, любовь и веру в наше будущее", — рассказали владельцы нового жилья.

Ремонт и планы на будущее

Сейчас в доме идет ремонт. Хозяева говорят, что впереди ещё немало перемен: новые идеи, уютные решения для интерьера и обустройства пространства, которое должно стать настоящим семейным гнездышком.

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Молодая семья получила подарок, о котором мечтала Фото: Instagram

Семья пообещала и в дальнейшем фиксировать и рассказывать зрителям о процессе преображения своего дома — от ремонтных работ и покупок для дома до моментов нового этапа своей жизни.

Другие мнения

Публикация собрала немало теплых отзывов — пользователи сети поздравляют семью с новосельем и желают мира и уюта в новом доме.

Среди комментариев была и личная история: одна женщина рассказала, что три года назад, когда её семья лишилась всего, у них тоже появилось новое гнездышко — в Днепровской области, которое стало для неё настоящей "душой".

Сейчас в доме идет ремонт Фото: Instagram Сейчас в доме идет ремонт Фото: Instagram

Женщина призналась, что для обустройства и новых идей иногда приходится искать силы, но они всегда находились, и пожелала хозяевам спокойствия и мира в их доме.

"Я искренне радуюсь за вас и поздравляю. Пусть в вашем доме всегда царит спокойствие и мир", — пишет она.

Еще больше интересных историй

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Назарий, который позиционирует себя как посол Гуцульщины, поднялся высоко в горы и нашел дом 90-летней Марии Гирковой — женщина живет в одиночестве в приселку Перениз недалеко от Яремче.

Жительница Днепропетровской области Алина приобрела дом в селе недалеко от Кривого Рога и устроила для подписчиков видеообзор, рассказав как о плюсах, так и о минусах своей покупки.

Отдельная история — об учительнице математики Эльмире, которая решилась купить старый деревенский дом и начать там жизнь с нуля. Вместе с семьёй она собственноручно занимается ремонтом дома, регулярно делясь с подписчиками полезными лайфхаками.