Батьки купили для українських молодят будинок: найцікавіше, – де він знаходиться (фото)

Батьки зробили доньці та її родині несподіваний подарунок – придбали для них будинок в Одеській області. Наразі в оселі триває ремонт, а власники діляться подробицями перетворення у соцмережах.

Молода родина отримала подарунок, про який мріяла, – власне житло. Будинок в Одеській області для них придбали батьки, і, за словами господарів, це стало для сім'ї справжньою несподіванкою. Як виглядає житло, – дізнавайтесь у матеріалі Фокусу.

"Наші батьки зробили для нашої сім'ї неймовірний подарунок – придбали для нас будинок в Одеській області. Ми безмежно вдячні їм за таку підтримку, любов і віру в наше майбутнє", – розповіли власники нового житла.

Ремонт та плани на майбутнє

Зараз у будинку триває ремонт. Господарі кажуть, що попереду ще чимало змін: нові ідеї, затишні рішення для інтер'єру та облаштування простору, який має стати справжнім родинним гніздечком.

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Молода родина отримала подарунок, про який мріяла Фото: Instagram

Родина пообіцяла й надалі фіксувати та розповідати глядачам про процес перетворення оселі – від ремонтних робіт і покупок для дому до моментів нового етапу свого життя.

Інші голоси

Публікація зібрала чимало теплих відгуків – користувачі мережі вітають родину з новосіллям і бажають миру та затишку в новому домі.

Серед коментарів була й особиста історія: одна жінка розповіла, що три роки тому, коли її сім'я втратила все, у них теж з'явилося нове гніздечко – у Дніпровській області, яке стало для неї справжньою "душею".

Зараз у будинку триває ремонт Фото: Instagram Зараз у будинку триває ремонт Фото: Instagram

Жінка зізналася, що на облаштування й нові ідеї сили іноді доводиться шукати, але вони завжди знаходяться, і побажала господарям спокою та миру в їхньому домі.

"Я за вас щиро радію та вітаю. Хай у вашому домі завжди буде спокій та мир", – пише вона.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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Мешканка Дніпропетровщини Аліна придбала хату в селі неподалік Кривого Рогу та влаштувала для підписників відеоогляд, розповівши як про плюси, так і про мінуси своєї покупки.

Окрема історія – про вчительку математики Ельміру, яка зважилася купити старий сільський будинок і почати там життя з нуля. Разом із родиною вона власноруч займається ремонтом оселі, регулярно ділячись із підписниками корисними лайфхаками.