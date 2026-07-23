Слава не спасла: как зависимости оборвали жизнь советских певцов (фото)

Алкогольная и наркотическая зависимость стали причиной преждевременной смерти не одного советского исполнителя. Жизнь ярких звезд эстрады оборвалась из-за цирроза печени, проблем с сердцем, несчастных случаев и передозировок.

Фокус рассказывает о самых известных советских певцах и музыкантах, чью жизнь унесла зависимость.

Владимир Высоцкий

Известный бард и актёр страдал от тяжёлой морфиновой зависимости, которая наложилась на хронический алкоголизм. Состояние здоровья певца было критическим. Официальной причиной смерти в 1980 году стала острая сердечная недостаточность.

Причина смерти до сих пор вызывает споры, но алкоголизм и наркотическая зависимость сыграли ключевую роль. Музыкант курил с юности, пил ещё со времён учебы. Впоследствии прибег к морфию — чтобы "не пить", но упал в ещё более глубокую пропасть. Лечился, проходил кодировку, но постоянно срывался.

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Высоцкий прославился исполнением своих авторских песен под акустическую гитару. В годы жесткой цензуры он затрагивал целый ряд запрещенных тем — в советское время его записи распространялись в основном на магнитоальбомах, ему запрещали сниматься во многих фильмах, а выезд за границу стал возможен благодаря активным действиям его жены — французской актрисы Марины Влади.

Владимир Высоцкий Фото: Википедия

Евгений Белоусов

Звезда 1990-х годов, известный хитами "Девочка-девочка" и "Облака", родившийся в Харьковской области, злоупотреблял алкоголем. На фоне многолетней зависимости у артиста случился инсульт. Он впал в кому и скончался в возрасте 32 лет. Это произошло в 1997 году.

Несмотря на образ "милого мальчика", сам Евгений стремился исполнять совершенно иную, более глубокую и зрелую рок-музыку. Продюсеры были против.

В начале 1990-х Белоусов решил заняться бизнесом и приобрел ликероводочный завод в Рязанской области. Бизнес провалился, принёс огромные долги и проблемы с налоговыми органами и криминалом. Стресс от неудач и падения популярности артист пытался заглушить алкоголем. Это разрушило его брак с Еленой Худик.

В марте 1997 года 32-летнего Белоусова госпитализировали в Институт Склифосовского с острым панкреатитом (воспалением поджелудочной железы), развившимся на фоне многолетнего злоупотребления алкоголем и изнурительных диет. Уже в больнице его состояние ухудшилось, и у него случился инсульт.

Евгений Белоусов Фото: Википедия

Мурат Насиров

Согласно официальной версии, причиной его загадочной смерти (падения с балкона) стал несчастный случай или душевное расстройство. Однако в прессе долгое время обсуждалась версия о том, что перед трагедией у артиста были проблемы с запрещёнными веществами.

Гибель Насирова в возрасте 37 лет остается одной из самых обсуждаемых загадок поп-эстрады. В ночь на 20 января 2007 года исполнитель хита "Мальчик хочет в Тамбов" выпал с балкона своей московской квартиры на 5-м этаже. Это произошло на глазах у его детей.

До этого певец вел себя крайне неадекватно. По словам родных и очевидцев, он метался по квартире и подъезду, звонил соседям и кричал, что "видел Бога" и своего погибшего друга, надел свой концертный костюм, повесил на шею фотоаппарат, взял в руки собственный портрет в рамке и сделал шаг из окна.

Несмотря на то, что официальное расследование впоследствии назвало причиной смерти самоубийство на фоне депрессии, в первые дни после трагедии правоохранительные органы и медики открыто заявляли, что Насиров находился в состоянии тяжкого наркотического опьянения, вызванного употреблением галлюциногенов.

Журналисты и коллеги отмечали, что мужчина не смог психологически пережить стремительный спад своей популярности. Стресс он пытался заглушить алкоголем и запрещенными веществами. Наркотический опыт вызывал у него регулярные приступы гнева и неадекватное поведение.

Мурат Насиров Фото: Википедия

Александр Башлачев

Рок-бард, поэт и музыкант. В последние годы жизни страдал от тяжёлой депрессии и злоупотреблял алкоголем.

Близкие поэта утверждали, что он не увлекался тяжелыми наркотиками. Его главным демоном был именно алкоголь, который усугублял тяжелое психическое состояние.

Для поэта такого масштаба невозможность творить в 80-е годы была равносильна смерти. Ситуацию усугубляло то, что у него не было собственного жилья, он жил в чужих квартирах в Ленинграде и Москве, а также трагическая смерть его новорожденного сына Ивана в 1986 году. Алкоголь только усугублял депрессию.

Утром 17 февраля 1988 года 27-летний Александр Башлачёв выпал из окна кухни квартиры. Официальная версия: причиной смерти назвали самоубийство. Следствие не обнаружило признаков насильственной смерти. Поэт сделал этот шаг сознательно, находясь в состоянии крайнего психологического истощения, усугубленного хроническим алкогольным синдромом.

Александр Башлачев Фото: Википедия

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