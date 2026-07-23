Слава не врятувала: як залежності обірвали життя радянських співаків (фото)

Алкогольна та наркотична залежності стали причиною передчасної смерті не одного радянського виконавця. Життя яскравих зірок естради обривалися через цироз печінки, проблеми із серцем, нещасні випадки та передозування.

Фокус розповідає про найвідоміших радянських співаків та музикантів, чиє життя забрала залежність.

Володимир Висоцький

Відомий бард та актор мав важку залежність від морфію, яка наклалася на хронічний алкоголізм. Стан здоров'я співака був критичним. Офіційною причиною смерті в 1980 році стала гостра серцева недостатність.

Причина смерті досі викликає суперечки, але алкоголізм і залежність від наркотиків зіграли ключову роль. Музикант палив з юності, пив ще з часів навчання. Згодом вдався до морфію — аби "не пити", але впав у глибшу прірву. Лікувався, кодувався, але постійно зривався.

Висоцький прославився виконанням своїх авторських пісень під акустичну гітару. У роки суворої цензури він зачіпав цілу низку заборонених тем, — в радянські часи його записи розповсюджувалися здебільшого на магнітоальбомах, йому забороняли зніматися у багатьох фільмах, виїзд за кордон став можливим завдяки активним діям дружини — французької акторки Марини Владі.

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Володимир Висоцький Фото: Вікіпедія

Євген Бєлоусов

Зірка 1990-х років, відомий хітами "Дівчинка-дівчина" та "Хмари", який народився в Харківській області, зловживав алкоголем. На тлі багаторічної залежності в артиста стався інсульт. Він впав у кому і помер у віці 32 років. Це сталося у 1997 році.

Попри образ "солодкого хлопчика", сам Євген прагнув виконувати зовсім іншу, більш глибоку та зрілу рок-музику. Продюсери були проти.

На початку 1990-х Бєлоусов вирішив зайнятися бізнесом і придбав лікеро-горілчаний завод у Рязанській області. Бізнес прогорів, приніс величезні борги та проблеми з податковими органами й криміналітетом. Стрес від невдач і падіння популярності артист намагався заглушити алкоголем. Це зруйнувало його шлюб з Оленою Худік.

У березні 1997 року 32-річного Бєлоусова госпіталізували до Інституту Скліфосовського з гострим панкреатитом (запаленням підшлункової залози), який розвинувся на тлі багаторічного зловживання алкоголем та виснажливих дієт. Уже в лікарні йому стало гірше та стався інсульт.

Євген Бєлоусов Фото: Вікіпедія

Мурат Насиров

За офіційною версією, причиною його загадкової смерті (падіння з балкона) був нещасний випадок або душевний розлад. Проте у пресі тривалий час обговорювалася версія про те, що перед трагедією артист мав проблеми із забороненими речовинами.

Загибель Насирова у віці 37 років залишається однією з найбільш обговорюваних загадок поп-естради. У ніч проти 20 січня 2007 року виконавець хіта "Мальчик хочет в Тамбов" випав з балкона своєї московської квартири на 5-му поверсі. Це сталося на очах у його дітей.

Перед цим співак поводився вкрай неадекватно. Зі слів рідних та свідків подій, він метався по квартирі та під'їзду, дзвонив сусідам і кричав, що "бачив Бога" та свого загиблого друга, одягнув свій концертний костюм, повісив на шию фотоапарат, узяв до рук власний портрет у рамці та зробив крок з вікна.

Попри те, що офіційне слідство згодом назвало причиною смерті суїцид на тлі депресії, у перші дні після трагедії правоохоронні органи та медики відкрито заявляли, що Насиров перебував у стані тяжкого наркотичного сп'яніння, викликаного вживанням галюциногенів.

Журналісти та колеги згадували, що чоловік не зміг психологічно пережити стрімкий спад своєї популярності. Стрес він намагався заглушити алкоголем та забороненими речовинами. Наркотичний досвід викликав у нього регулярні спалахи гніву та неадекватну поведінку.

Мурат Насиров Фото: Вікіпедія

Олександр Башлачов

Рок-бард, поет і музикант. Останні роки життя страждав від важкої депресії та зловживав алкоголем.

Близькі поета стверджували, що важкими наркотиками він не захоплювався. Його головним демоном був саме алкоголь, який накладався на важкий психічний стан.

Для поета його масштабу неможливість творити у 80-х дорівнювала смерті. Ситуацію погіршувало те, що він не мав власного житла, жив по чужих квартирах у Ленінграді та Москві, і трагічна смерть його новонародженого сина Івана у 1986 році. Алкоголь лише поглиблював депресію.

Вранці 17 лютого 1988 року 27-річний Олександр Башлачов випав із вікна кухні квартири. Офіційна версія: причиною смерті назвали самогубство. Слідство не знайшло ознак насильницької смерті. Поет зробив цей крок свідомо, перебуваючи у стані крайнього психологічного виснаження, посиленого хронічним алкогольним синдромом.

Олександр Башлачов Фото: Вікіпедія

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