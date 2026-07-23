93-летняя Джоан Коллинз удивила своей стройной фигурой (фото)

93-летняя голливудская звезда Джоан Коллинз поделилась яркими снимками со своего роскошного отдыха на вилле в Сен-Тропе. Несмотря на июльскую жару на юге Франции, актриса прекрасно проводит время в кругу семьи и близких друзей, демонстрируя безупречный стиль.

Под фотографиями в Instagram знаменитость призналась, что этот июль оказался одним из самых жарких в регионе, однако это нисколько не портит ей настроение. На одном из снимков Джоан показала, как отдыхала в бассейне в белом купальнике, соломенной широкополой шляпе, солнцезащитных очках, бриллиантовых серьгах и золотой цепочке с подвеской.

Джоан Коллинз в Сен-Тропе Фото: Instagram

Для другого образа актриса выбрала белое мини-платье с драпировкой и галтером, жемчужное ожерелье с крупным тёмным кулоном и массивные браслеты, оставаясь верной своей фирменной объёмной прическе и макияжу с розовой помадой. Рядом с ней позировала 71-летняя Элисон Папворт — бывшая "девушка Бонда", известная по фильмам "Только для твоих глаз" и "Восьминожка", которая выбрала для встречи наряд с леопардовым принтом и золотые украшения.

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Джоан Коллинз отдыхает в Сан-Тропе Фото: Instagram

Кроме того, Коллинз продемонстрировала изысканное белое платье с открытыми плечами и разрезом на юбке от дизайнера Марка Зунино, дополнив его белой накидкой с фиолетовым цветочным принтом и рюшами.

Джоан Коллинз во Франции Фото: Instagram

Даже во время летнего отпуска звезда остается верна своему элегантному и роскошному стилю, постоянно сочетая большие шляпы, яркие серьги и массивные ожерелья. На групповых снимках актриса показала и других гостей поместья, которым она владеет вместе со своим мужем Перси Гибсоном, с которым состоит в браке с 2002 года.

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