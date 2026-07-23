93-річна Джоан Коллінз здивувала своєю стрункою фігурою (фото)

93-річна голлівудська зірка Джоан Коллінз поділилася яскравими кадрами зі свого розкішного відпочинку на віллі в Сен-Тропе. Попри липневу спеку на півдні Франції, акторка чудово проводить час у колі родини та близьких друзів, демонструючи бездоганний стиль.

Під світлинами в Instagram знаменитість зізналася, що цей липень виявився одним із найспекотніших у регіоні, проте це анітрохи не псує їй настрою. На одному з кадрів Джоан показала, як релаксувала в басейні у білому купальнику, солом’яному широкополому капелюсі, сонцезахисних окулярах, діамантових сережках та золотому ланцюжку з підвіскою.

Джоан Коллінз в Сен-Тропе Фото: Instagram

Для іншого образу акторка обрала білу мінісукню з драпуванням і галтером, перлове намисто з великим темним кулоном та масивні браслети, не зраджуючи своїй фірмовій об’ємній укладці та макіяжу з рожевою помадою. Поруч із нею позувала 71-річна Елісон Папворт — колишня "дівчина Бонда", відома за стрічками "Тільки для твоїх очей" і "Восьминіжка", яка обрала для зустрічі вбрання з леопардовим принтом та золоті прикраси.

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Джоан Коллінз відпочиває в Сан-Тропе Фото: Instagram

Також Коллінз продемонструвала вишукану білу сукню з відкритими плечима та розрізом на спідниці від дизайнера Марка Зуніно, доповнивши її білою накидкою з фіолетовим квітковим принтом і рюшами.

Джоан Коллінз у Франції Фото: Instagram

Навіть під час літньої відпустки зірка залишається вірною своєму елегантному і розкішному стилю, постійно комбінуючи великі капелюхи, яскраві сережки та масивні намиста. На групових знімках акторка показала й інших гостей маєтку, яким володіє разом із чоловіком Персі Гібсоном, з яким перебуває у шлюбі з 2002 року.

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