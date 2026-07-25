"Перекреститесь": как выглядит дом переселенцев из Херсонской области (фото)

Из-за войны женщина была вынуждена покинуть родную Херсонскую область и переехать в Полтавскую область. Она рассказала своим подписчикам в соцсетях о новом жилье и поделилась впечатлениями от увиденного.

Светлана Федосиенко покинула родной дом из-за войны и оккупации — она переселенка из Херсонской области, которая сейчас обустраивается в Лубнах в Полтавской области. Какой дом ей удалось там приобрести — читайте далее в материале Фокуса.

Светлане пришлось буквально начать жизнь с чистого листа: она освоила профессию массажистки, а свой путь адаптации к новым обстоятельствам откровенно документирует в Instagram и TikTok, где собрала немало подписчиков.

Дом в Полтавской области Фото: TikTok

В одном из последних видео она провела небольшую экскурсию по новому дому, сопровождая показ своей фирменной фразой: "Перекреститесь, я с вами. Начинаем всё сначала. Херсонцы в деле".

Відео дня

Нужно приступать к работе

По словам Светланы, квартира просторная и пригодная для проживания, хотя и требует капитального ремонта. В кадр попадали шкафы-гардеробы: они буквально в каждой комнате. Женщина с юмором отмечала, что некоторые из них — "наследие" от предыдущих владельцев.

Светлана провела небольшую экскурсию по новому дому Фото: TikTok

В доме есть ванная комната с туалетом, кухня с двумя плитами, несколько спален с коврами. Особая радость — пластиковые окна уже установлены, так что с их заменой хлопот не будет. Также уже поставили более-менее новую плиту.

Дом очень просторный Фото: TikTok

Во дворе новые хозяева уже убрали мусор и спилили часть старых деревьев. Активное участие в ремонте принимает и сын Светланы, который собственноручно разбирает очередной шкаф, оставшийся с прошлых времен.

Во дворе новые хозяева уже убрали мусор Фото: TikTok

Блогерша обещает подписчикам и впредь показывать весь процесс налаживания новой жизни, подчеркивая, что, несмотря на все трудности, "все будет".

Другие похожие истории

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Об украинке, которая приобрела заброшенный сельский дом всего за 5 тысяч долларов. Несмотря на то, что дом был газифицирован и имел электроснабжение и водопровод, покупка вызвала немало ироничных комментариев со стороны пользователей сети. Однако критика не остановила женщину — она продолжает вести TikTok, где фиксирует каждый этап ремонта своего нового жилья.

Еще одна показательная история — семья Смеликов, которая стала владельцами старого дома во Львовской области. В соцсетях супруги последовательно показывают, как меняется их дом, а также делятся курьезными находками, оставшимися им в наследство от предыдущих хозяев.

Своя драма переселения произошла и у мужчины из Лимана в Донецкой области. Из-за активных боевых действий ему пришлось уехать из родного города в Черкасскую область. Там местная жительница бесплатно предоставила ему глиняный дом в одном из сел. Дом старый и требует серьезного капитального ремонта, однако в целом пригоден для проживания.