"Перехрестіться": який вигляд має будинок переселенців з Херсонщини (фото)

Жінка через війну вимушено покинула рідну Херсонщину й перебралась у Полтавську область. Вона розповіла своїм підписникам у соцмережах про нове житло й поділилась враженням від побаченого.

Світлану Федосієнко покинула рідну домівку через війну та окупацію – вона переселенка з Херсонської області, яка тепер облаштовується в Лубнах на Полтавщині. Який будинок їй вдалося там придбати, – читайте далі у матеріалі Фокусу.

Життя Світлані довелося буквально почати з чистого аркуша: вона освоїла професію масажистки, а свій шлях адаптації до нових обставин відверто документує в Instagram та TikTok, де назбирала чимало прихильників.

Будинок на Полтавщині Фото: TikTok

В одному з останніх відео вона провела невелику екскурсію новою оселею, супроводжуючи показ фірмовою фразою: "Перехрестіться, я з вами. Починаємо все спочатку. Херсонці у ділі".

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Потрібно братися за роботу

За словами Світлани, житло просторе та придатне для життя, хоча й потребує капітального ремонту. У кадр потрапляли шафи-гардероби: вони буквально в кожній кімнаті. Жінка з гумором зауважувала, що деякі з них – "спадок" від попередніх власників.

Світлана провела невелику екскурсію новою оселею Фото: TikTok

У будинку є ванна кімната з туалетом, кухня з двома плитами, кілька спалень із килимами. Окрема радість – пластикові вікна вже встановлені, тож із заміною клопоту не буде. Також вже поставили більш-менш нову плиту.

Будинок дуже просторий Фото: TikTok

На подвір'ї нові господарі вже прибрали сміття та спиляли частину старих дерев. Активну участь у ремонті бере й син Світлани, який власноруч розбирає черговий гардероб, що залишився з минулих часів.

На подвір'ї нові господарі вже прибрали сміття Фото: TikTok

Блогерка обіцяє підписникам показувати весь процес облаштування нового життя й надалі, наголошуючи, що попри всі труднощі "все буде".

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