Украинка купила дом в селе за 8 тысяч долларов и дала главный совет (фото)

Год назад пара купила дом в селе за 8 тысяч долларов. Украинка из Днепропетровской области по имени Алина рассказывает свою историю и делится советами.

Женщина в TikTok (alina.ptrnko) показывает, что изменилось в их доме за это время.

Женщина купила дом за 8 тысяч долларов

"Имея всего 8 тысяч долларов, мы купили дом. Именно с этих слов больше года назад я начала вести наш дневник в соцсетях. И благодаря этому смогла собрать вокруг себя вот такое количество людей", — начала Алина.

Она говорит, что за этот год они многое сделали и поняли.

"Дом требует очень больших финансовых вложений, особенно если это недорогой дом. Чем ниже цена — тем хуже состояние дома. Это очевидно. Здоровья тоже нужно немало. А самое главное — свободного времени. Ведь совмещать жизнь в деревне и селе, особенно летом, когда много дел, сложно. Есть ли чем заняться в селе? Однозначно есть", — уверена украинка.

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Женщина купила дом за 8 тысяч долларов Фото: Скриншот TikTok

Пара купила дом за 8 тысяч долларов Фото: Скриншот TikTok

Дом в деревне Фото: Скриншот TikTok

Чего следует ожидать

По словам Алины, летом ей даже нравится эта "деревенская атмосфера".

"За это время я поняла одну важную вещь: как бы сильно ты ни старался, крайне маловероятно, что за короткий срок ты успеешь выполнить всё, что запланировал. Да и новые сюрпризы тебя ждут. Это те планы или факапы, о которых ты даже не подозревал, что они могут быть. Ну, и готов ко всему ты тоже не можешь быть", — говорит женщина.

Женщина купила дом за 8 тысяч долларов Фото: Скриншот TikTok

Дом в деревне Фото: Скриншот TikTok

Дом в деревне Фото: Скриншот TikTok

Главный совет от Алины — копить деньги.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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