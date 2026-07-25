Українка купила хату в селі за 8 тисяч доларів та дала головну пораду (фото)

Пара купила будинок у селі за 8 тисяч доларів рік тому. Українка з Дніпропетровщини на імʼя Аліна розповідає свою історію та ділиться порадами.

Жінка в TikTok (alina.ptrnko) показує, що змінилося в їхньому будинку за цей час.

Жінка купила хату за 8 тисяч доларів

"Маючи всього 8 тисяч доларів, ми купили будинок. Саме з цих слів більше року тому я почала вести наш щоденник у соцмережах. І завдяки цьому змогла зібрати біля себе ось таку кількість людей", — почала Аліна.

Вона каже, що за цей рік багато чого вони зробили і зрозуміли.

"Будинок потребує дуже багато фінансових вкладень, особливо якщо це дешевий будинок. Чим нижча ціна — тим гірший стан будинку. Це очевидно. Здоровʼя треба також мати чимало. А найголовніше — вільного часу. Бо поєднувати село та роботу, особливо в літній період, коли багато роботи, важко. Чи є що робити в селі? Однозначно є", — впевнена українка.

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Жінка купила хату за 8 тисяч доларів Фото: Скріншот TikTok

Пара купила хату за 8 тисяч доларів Фото: Скріншот TikTok

Хата в селі Фото: Скріншот TikTok

Чого треба очікувати

За словами Аліни, влітку їй навіть подобається цей "вайб села".

"За цей час я зрозуміла одну важливу річ: як би сильно ти не старався, дуже малоймовірно, що за короткий термін ти все виконаєш, що собі запланував. А ще тебе будуть очікувати нові сюрпризи. Це ті плани або факапи, про які ти навіть не підозрював, що вони можуть бути. Ну, і готовим до всього ти теж не можеш бути", — каже жінка.

Жінка купила хату за 8 тисяч доларів Фото: Скріншот TikTok

Хата в селі Фото: Скріншот TikTok

Хата в селі Фото: Скріншот TikTok

Головна порада від Аліни — збирати гроші.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Занедбана хата в селі може здатися невдалою покупкою, але подружжя з Київщини побачило в цьому потенціал.

Аліна з Дніпропетровщини придбала будинок у селі неподалік Кривого Рогу та провела для підписників екскурсію, розповівши як про плюси, так і про мінуси своєї покупки.

Вчителька математики Ельміра зважилася купити стару хату в селі й почати там нове життя. Разом із родиною вона власноруч робить ремонт.