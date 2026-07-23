Мальчик, который боялся выходить из дома, вырос богатырем и поражает мир (фото)

Новая звезда сериала "Гладиаторы", ростом 193 см, когда-то боялся выходить из дома или путешествовать в одиночку. Том Столтман, которому в пять лет поставили диагноз "аутизм", справился с этим и стал самым сильным человеком в мире.

Сейчас мужчина готовится к участию в четвёртом сезоне сериала "Гладиаторы". Об этом пишет Mirror.

Мужчина стал богатырем

Том — силач ростом 193 см, готовый покорить популярное телешоу BBC "Гладиаторы".

Но новая звезда шоу, 32-летний Том Столтман, рассказал, как когда-то он боролся с аутизмом, что даже боялся выходить из дома и не мог пользоваться общественным транспортом без посторонней помощи. Его также приходилось обучать индивидуально, отдельно от одноклассников, и были опасения, что ему всегда придётся жить дома с родителями.

Том, которого впоследствии трижды признавали самым сильным человеком мира, рассказал о степени своего аутизма в книге "Подъем тяжестей: Стать самыми сильными братьями мира", написанной совместно со своим старшим братом Люком, которого дважды признавали самым сильным человеком Европы.

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Том Столтман Фото: Mirror

Истерики Тома

В своей книге Том написал: "Некоторые вещи вызывали у меня истерики. Например, если мама говорила мне идти спать, я сходил с ума, запирался в ванной и кричал на весь дом. В конце концов, мама научилась менять свою речь, поэтому мои истерики длились всего три-четыре минуты вместо часа".

Посещение шумных, многолюдных мест сильно влияло на мальчика. Когда мама брала его с собой за покупками, сын начинал кричать в супермаркете.

Мама Тома, Шейла, трагически скончавшаяся от рака в 2016 году, и его отец Бен боролись за то, чтобы ему оказали дополнительную помощь в средней школе, объяснив, что он "рисковал потерять себя в школьной системе".

Том говорит: "После этого я наконец получил индивидуальную помощь. Но даже с дополнительной поддержкой жизнь в школе была немного тяжелой".

Том с братом Фото: Mirror

"Каждый раз, когда я встречал новых людей, находясь с мамой, у меня был поднятый капюшон, голова опущена, ноги дрожали, руки суетились, и я смотрел на свою обувь. Я начинал заикаться и едва успевал сказать "привет", но не больше того. Если мама встречала кого-то знакомого, она долго болтала, а я стоял там, как немой", — вспоминает мужчина.

Том начал пользоваться общественным транспортом только в 15 лет, и только с посторонней помощью.

Том Столтман Фото: Mirror

Теперь всё кардинально изменилось. Том сыграет главную роль в четвёртом сезоне "Гладиаторов", съёмки которого начнутся в Шеффилде в следующем месяце, а трансляция на BBC One состоится в 2027 году. Он заменит бывшего "Гладиатора-великана", настоящее имя которого Джейми Биггс, покинувшего шоу в начале этого года.

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