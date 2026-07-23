Хлопчик, який боявся виходити з дому, виріс богатирем і вражає світ (фото)

Нова зірка серіалу "Гладіатори" зростом 193 см колись боявся виходити з дому чи подорожувати самостійно. Том Столтман, якому в п'ять років поставили діагноз аутизм, опанував його і став найсильнішою людиною світу.

Зараз чоловік готується до участі в четвертому сезоні серіалу "Гладіатори". Про це пише Mirror.

Чоловік став богатирем

Том — силач зростом 193 см, готовий підкорити популярне телешоу BBC "Гладіатори".

Але нова зірка шоу, 32-річний Том Столтман, розповів, як колись він боровся з аутизмом, що навіть боявся виходити з дому і не міг користуватися громадським транспортом без допомоги. Його також доводилося навчати індивідуально, окремо від однокласників, і були побоювання, що йому завжди доведеться жити вдома з батьками.

Том, якого згодом тричі коронували найсильнішою людиною світу, розкрив ступінь аутизму у своїй книзі "Підняття важких предметів: Стати найсильнішими братами світу", написаній разом зі своїм старшим братом Люком, якого двічі коронували найсильнішою людиною Європи.

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Том Столтман Фото: Mirror

Істерики Тома

У своїй книзі Том написав: "Деякі речі провокували мої істерики. Наприклад, якщо мама казала мені йти спати, я божеволів, замикався у ванній і кричав на весь будинок. Зрештою, мама навчилася змінювати свою мову, тому мої істерики тривали лише три-чотири хвилини замість години".

Походи в галасливі, людні місця дуже впливали на хлопчика. Коли мама брала його за покупками, син починав кричати в супермаркеті.

Мама Тома, Шейла, яка трагічно померла від раку у 2016 році, та його батько Бен боролися за додаткову допомогу для нього в середній школі, пояснивши, що він "був під загрозою втратити себе в шкільній системі".

Том каже: "Після цього я нарешті отримав індивідуальну допомогу. Але навіть з додатковою допомогою життя в школі було трохи важким".

Том з братом Фото: Mirror

"Щоразу, коли я зустрічав нових людей, коли був з мамою, мій капюшон був піднятий, голова опущена, ноги тремтіли, руки метушилися, і я дивився на своє взуття. Я починав заїкатися і ледве встигав сказати "привіт", але не більше того. Якщо мама зустрічала когось знайомого, вона довго базікала, а я стояв там, як німий", — пригадує чоловік.

Том почав користуватися громадським транспортом лише у 15 років, і лише з допомогою.

Том Столтман Фото: Mirror

Тепер усе кардинально змінилося. Том зіграє головну роль у четвертому сезоні "Гладіаторів", зйомки якого розпочнуться в Шеффілді наступного місяця, а трансляція на BBC One відбудеться у 2027 році. Він замінить колишнього "Гладіатора-велетня", справжнє ім’я якого Джеймі Біггс, який покинув шоу на початку цього року.

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