Бывший Ирины Билык сделал неожиданное признание о певице (фото)

55-летний украинский хореограф и шоумен Дмитрий Коляденко рассказал, что сейчас происходит в его личной жизни.

Об этом бывший возлюбленный певицы Ирины Билык рассказал в программе "Тур со звездами".

Коляденко об Ирине Билык

"Ничего не изменилось, но я уже не нервничаю, я уже не жду", — говорит Дмитрий.

По словам шоумена, сейчас он сосредоточен на работе, а танцы — это его особая любовь.

"Но я понял, что мне одному очень классно, очень. Мне нравится, что я один. Но я очень хотел бы отношений", — признался Коляденко.

Шоумен говорит, что после брака с Еленой Коляденко и бурного романа с Ириной Билык трудно найти похожую историю.

"После Елены и Ирины мне очень трудно найти свою вторую половинку, поэтому я не особо переживаю по этому поводу. Но те девушки, в которых я мог бы влюбиться, — они заняты. А те, кому я нравлюсь, — мне не очень нравятся. Я еще не встретил того человека, который мне понравится. А еще я думаю, что я уже старый. Мне уже 55 лет, ну куда уж на свидание? Но я пойду. Я все жду", — говорит хореограф.

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Ирина Билык и Дмитрий Коляденко Фото: Instagram

История Билык и Коляденко

После разрыва с Андреем Оверчуком, от которого Билык родила сына Глеба, у нее завязался роман с Дмитрием Коляденко — их отношения сопровождались бурными эмоциями, ссорами и ревностью. Сначала шоумен снялся в клипе Билык "Любовь. Яд"

Дмитрий неоднократно предлагал Ирине выйти за него замуж, но она отказывалась. В 2006 году они окончательно расстались.

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