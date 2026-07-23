Колишній Ірини Білик зробив несподіване зізнання про співачку (фото)

55-річний український хореограф і шоумен Дмитро Коляденко розповів, що відбувається в його особистому житті наразі.

Про це колишній коханий співачки Ірини Білик розповів у програмі "Тур зірками".

Коляденко про Ірину Білик

"Нічого не змінилося, але я вже не психую, я вже не чекаю", — каже Дмитро.

За словами шоумена, наразі він зосереджений на роботі, а танці — це його особлива любов.

"Але я зрозумів, що мені одному дуже прикольно, дуже. Кайфую, що я один. Але я дуже хотів би стосунки", — зізнався Коляденко.

Шоумен каже, що після шлюбу з Оленою Коляденко та бурхливого роману з Іриною Білик важко знайти схожу історію.

"Після Олени та Ірини мені дуже важко знайти свою половинку, тому я не сильно парюся з цього приводу. Але так щоб я закохався — ті люди, дівчата зайняті. А кому я подобаюсь — вони мені не дуже подобаються. Я ще не зустрів ту людину, котра мені сподобається. А ще я думаю, що я вже старий. Мені вже 55 років, ну куди вже на побачення? Але я піду. Я все чекаю", — каже хореограф.

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Ірина Білик та Дмитро Коляденко Фото: Instagram

Історія Білик та Коляденка

Після розриву з Андрієм Оверчуком, від якого Білик народила сина Гліба, у неї почався роман з Дмитром Коляденком — їхні стосунки були з бурхливими емоціями, сварками та ревнощами. Спочатку шоумен знявся у кліпі Білик "Любовь. Яд"

Дмитро неодноразово пропонував Ірині одружитися, але вона відмовлялася. У 2006-му вони остаточно розійшлися.

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