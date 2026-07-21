Ірина Білик показала меншого сина: на кого він схожий (фото)

Українська співачка Ірина Білик показалася зі своїм 10-річним сином Табрізом під час активного відпочинку на Прикарпатті.

Артистка поділилася рідкісними сімейними кадрами з меншим сином, як вони вирішили покататися на баггі.

Ірина Білик показала сина Табріза

На фото Табріз у шоломі сидить за кермом позашляховика, а його зіркова мама позує поруч у сонцезахисних окулярах.

Хлопчик має темне волосся, він зовсім не схожий на маму-білявку. Табріз помітно підріс і все більше схожий на свого батька.

"З якого віку ви дозволили б своїй дитині вперше сісти за кермо поруч із вами?" — запитала співачка.

У коментарях Табріза засипали компліментами та відповіли на запитання Білик: "Впевнена, що малий підкорювач сердець всіх дівчат на районі", "Для дитини ці емоції запам'ятаються надовго, круто", "Своєму синові я б дозволила тоді, коли би він захотів".

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Ірина Білик із сином Фото: instagram/bilyk_iryna

Діти Ірини Білик

Батько 26-річного первістка співачки Гліба — манекенник Андрій Оверчук, з яким Ірина перебувала у стосунках з 1998 по 2002 рік.

А батьком 10-річного Табріза став фотограф азербайджанського походження Аслан Ахмадов. Хлопчик народився у 2015 році за допомогою сурагатного материнства.

Ірина Білик із синами Фото: instagram/bilyk_iryna

Журналіст Слава Дьомін влітку 2024 року казав, що Білик з двома синами живе в одному з іспанських міст. Гліб активно займається музикою, а Табріз навчається в школі.

Ірина Білик та Аслан Ахмадов Фото: Instagram

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