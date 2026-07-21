Ирина Билык показала младшего сына: на кого он похож (фото)

Украинская певица Ирина Билык показалась со своим 10-летним сыном Табризом во время активного отдыха в Прикарпатье.

Артистка поделилась редкими семейными снимками с младшим сыном, на которых видно, как они решили покататься на багги.

Ирина Билык показала сына Табриза

На фото Табриз в шлеме сидит за рулем внедорожника, а его знаменитая мама позирует рядом в солнцезащитных очках.

У мальчика тёмные волосы, он совсем не похож на свою маму-блондинку. Табриз заметно подрос и всё больше становится похожим на своего отца.

"С какого возраста вы позволили бы своему ребенку впервые сесть за руль рядом с вами?" — спросила певица.

В комментариях Табриза засыпали комплиментами и ответили на вопрос Билик: "Уверена, что этот малыш покорил сердца всех девочек в районе", "Для ребенка эти эмоции запомнятся надолго, круто", "Своему сыну я бы разрешила, если бы он захотел".

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Ирина Билык с сыном Фото: instagram/bilyk_iryna

Дети Ирины Билык

Отцом 26-летнего первенца певицы Глеба является модель Андрей Оверчук, с которым Ирина состояла в отношениях с 1998 по 2002 год.

А отцом 10-летнего Табриза стал фотограф азербайджанского происхождения Аслан Ахмадов. Мальчик родился в 2015 году с помощью суррогатного материнства.

Ирина Билык с сыновьями Фото: instagram/bilyk_iryna

Журналист Слава Дёмин летом 2024 года сообщил, что Билык с двумя сыновьями живёт в одном из испанских городов. Глеб активно занимается музыкой, а Табриз учится в школе.

Ирина Билык и Аслан Ахмадов Фото: Instagram

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