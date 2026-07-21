Ирина Билык показала младшего сына: на кого он похож (фото)
Украинская певица Ирина Билык показалась со своим 10-летним сыном Табризом во время активного отдыха в Прикарпатье.
Артистка поделилась редкими семейными снимками с младшим сыном, на которых видно, как они решили покататься на багги.
Ирина Билык показала сына Табриза
На фото Табриз в шлеме сидит за рулем внедорожника, а его знаменитая мама позирует рядом в солнцезащитных очках.
У мальчика тёмные волосы, он совсем не похож на свою маму-блондинку. Табриз заметно подрос и всё больше становится похожим на своего отца.
"С какого возраста вы позволили бы своему ребенку впервые сесть за руль рядом с вами?" — спросила певица.
В комментариях Табриза засыпали комплиментами и ответили на вопрос Билик: "Уверена, что этот малыш покорил сердца всех девочек в районе", "Для ребенка эти эмоции запомнятся надолго, круто", "Своему сыну я бы разрешила, если бы он захотел".
Дети Ирины Билык
Отцом 26-летнего первенца певицы Глеба является модель Андрей Оверчук, с которым Ирина состояла в отношениях с 1998 по 2002 год.
А отцом 10-летнего Табриза стал фотограф азербайджанского происхождения Аслан Ахмадов. Мальчик родился в 2015 году с помощью суррогатного материнства.
Журналист Слава Дёмин летом 2024 года сообщил, что Билык с двумя сыновьями живёт в одном из испанских городов. Глеб активно занимается музыкой, а Табриз учится в школе.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Ирина Билык появилась у себя во дворе летом и поразмышляла о искренности людей.
- Украинская певица неожиданно заговорила о любви к себе.
Кроме того, звезда сцены неожиданно заговорила о сильных чувствах.