Купил за $7, а вернул шедевр: что дизайнер сделал с дешевым топом из секонд-хенда (фото)

Дизайнер купил белый кружевной топ в секонд-хенде менее чем за 7 долларов, а спустя некоторое время вернул в магазин изысканное свадебное платье.

29-летний Эван Гирш из Нью-Йорка, заглянув в один из городских секонд-хендов, заметил там вещь, которая сразу же вдохновила его. Мужчина, не задумываясь, купил её, чтобы воплотить свою идею в жизнь, пишет Newsweek.

Дома американец сочетал купленный топ с атласной юбкой цвета слоновой кости и поясом со стразами, создав уникальный свадебный наряд. На атлас Гирш потратил ещё около 50 долларов и ещё 10 — на стразы, так что это платье обошлось ему примерно в 70 долларов.

Дизайнер из США создал изысканное свадебное платье из недорогого топа

Что дизайнер сделал с платьем

Когда дизайнер завершил работу, он решил, что не будет пытаться продать её по высокой цене. Он поинтересовался, что в среднем свадебное платье сейчас стоит примерно 2100 долларов, и решил, что даст возможность желающей женщине приобрести его по гораздо более низкой цене.

Відео дня

"Поскольку свадебные платья могут стоить тысячи долларов, у меня возникла идея предлагать свои платья, изготовленные на заказ, по цене, равной стоимости чашки кофе", — рассказал журналистам мужчина.

Дизайнер признался, что черпал вдохновение для этого из многочисленных видеороликов в соцсетях, где видел, как люди радуются неожиданным находкам в секонд-хендах, которые обходились им в копейки. Он сам также всегда хотел одевать широкую аудиторию и сделать моду более доступной для людей.

"Это самое прекрасное чувство — знать, что я могу помочь невесте сэкономить деньги на свадебном платье, сшитом на заказ", — пояснил свою идею Гирш.

Как отреагировали пользователи

Гирш поделился результатами своей работы на своей странице в TikTok. Там он быстро завоевал популярность среди пользователей, которые по достоинству оценили его усилия.

"Это так мило, и платье смотрится великолепно";

"Вы, наверное, спасли невесту";

"Потрясающее платье";

"У тебя прекрасная душа";

"Не все герои носят плащи" — пишут люди в комментариях под роликом.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, в начале июля украинская супермодель в платье от российской дизайнерши появилась на Неделе моды в Париже.