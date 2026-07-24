Купив за $7, а повернув шедевр: що дизайнер зробив з дешевим топом із секонд-хенду (фото)

Дизайнер купив білий мереживний топ у секонд-хенді менш ніж за 7 доларів, а через деякий час повернув назад у крамницю вишукану весільну сукню.

29-річний Еван Гірш з Нью-Йорка, відвідуючи один із міських секонд-хендів, помітив там річ, яка одразу надихнула його. Чоловік, не задумуючись, придбав її, щоб втілити свій задум у реальність, пише Newsweek.

Вдома американець поєднав придбаний топ з атласною спідницею кольору слонової кістки та поясом зі стразами, створивши унікальне весільне вбрання. На атлас Гірш витратив ще близько 50 доларів і ще 10 — на стрази, тож ця сукня йому обійшлася приблизно у 70 доларів.

Дизайнер у США зробив вишукану весільну сукню з дешевого топа

Що дизайнер зробив із сукнею

Коли дизайнер завершив роботу, то вирішив, що не буде намагатися продавати її за велику ціну. Він поцікавився, що в середньому весільна сукня зараз коштує приблизно 2100 доларів, і вирішив, що дасть можливість охочій жінці придбати її за набагато меншою ціною.

Відео дня

"Оскільки весільні сукні можуть коштувати тисячі доларів, у мене з’явилася ідея пропонувати свої сукні, виготовлені на замовлення, за ціною, яка дорівнює вартості чашки кави", — розповів журналістам чоловік.

Дизайнер зізнався, що натхнення для цього черпав із численних відеороликів у соцмережах, де бачив, як люди радіють несподіваним знахідкам на секонд-хендах, які обходилися їм у копійки. Він сам також завжди хотів вдягати широку аудиторію та зробити моду доступнішою для людей.

"Це найпрекрасніше відчуття — знати, що я можу допомогти нареченій заощадити гроші на весільній сукні, пошитій на замовлення", — пояснив свою ідею Гірш.

Як відреагували користувачі

Результатами роботи Гірш поділився на власній сторінці у TikTok. Там він швидко здобув прихильність серед користувачів, які гідно оцінили старання чоловіка.

"Це так мило, і сукня виглядає чудово";

"Ви, мабуть, врятували наречену";

"Приголомшлива сукня";

"У тебе прекрасна душа";

"Не всі герої носять плащі" — пишуть люди у коментарях під роликом.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Також на початку липня українська супермодель в сукні від росіянки з'явилася на Тижні моди в Парижі.