Женщина побывала почти в 40 странах мира: 5 вещей, которые она поняла за это время (фото)

За последние несколько лет путешественница совершила самостоятельные поездки в 38 стран мира, побывав в самых разных уголках — от Шотландии и Турции до Занзибара и Албании. По её словам, уверенность в путешествиях появилась не сразу, а формировалась постепенно — через неидеальные поездки и многочисленные ошибки, из которых она сделала важные выводы.

Девушка рассказала о пяти основных ошибках, которые она допускала на своём пути, и поделилась советами, как их избежать, пишет Business Insider.

Ожидание "идеального" момента

Раньше путешественница часто откладывала поездки, ожидая подходящих обстоятельств: отпуска на работе, компании друзей или идеальной фигуры. Со временем она осознала, что годами ставила жизнь на паузу из-за отговорок и ждала той версии себя, которой не существовало.

По её словам, если бы она продолжала ждать, то не поднялась бы на Килиманджаро в Танзании, не научилась бы серфингу в Бразилии и не встретила бы рассвет на Ниле. Она поняла, что ждать идеального момента нецелесообразно, и начала действовать, несмотря на сомнения.

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Попытка повторить "магию" предыдущих поездок

Опыт девушки охватывает самые разные форматы — от захудалых хостелов до курортов "все включено". Пытаясь искусственно воссоздать незабываемую атмосферу прошлых удачных поездок, она каждый раз испытывала разочарование.

В конце концов путешественница пришла к выводу, что лучшие воспоминания рождаются тогда, когда ты принимаешь своё текущее положение и живёшь моментом, принимая любые испытания, которые подготовила судьба.

Опыт девушки охватывает самые разные форматы — от захудалых хостелов до курортов "все включено" Фото: Business Insider

Пренебрежение собственной безопасностью

В начале путешествия девушка не задумывалась о собственной безопасности, однако после нескольких неприятных ситуаций изменила подход. Сейчас она придерживается четких правил в новых городах:

не ходит по улице с двумя наушниками;

убирает телефон во время навигации;

сохраняет номер местной полиции в быстром наборе;

загружает карты и переводчик для работы в офлайн-режиме.

Кроме того, она всегда внимательно следит за окружающей обстановкой, особенно ночью, и уходит, если ситуация кажется ей подозрительной.

Планирование маршрута до мельчайших деталей

Во время своей первой поездки в Париж путешественница тщательно спланировала каждый свой шаг, опираясь на советы из TikTok и рекомендации друзей. В результате вместо того, чтобы наслаждаться городом, она просто вычеркивала пункты из списка дел, из-за чего эта поездка стала для неё самой нелюбимой.

С тех пор она бывала во Франции ещё шесть раз — уже без чёткого графика. Сейчас, приезжая в новый город, девушка выбирает только 3–5 основных достопримечательностей, а остальное время оставляет для спонтанных прогулок, чтобы избежать переутомления.

Акцент на контенте, а не на впечатлениях

Путешественница отмечает, что создание фотографий — это часть отдыха, но считает ошибкой делать контент главной целью поездки.

Если она замечает, что выбирает заведения только ради Instagram или спешит осмотреть достопримечательность ради кадра, это становится для неё сигналом остановиться. Она подчеркивает, что главная цель путешествий — это личный опыт, новые знания и присутствие в моменте, а красивые фото — лишь приятный бонус.

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