Озера, горы и полонины: 5 очень красивых мест в Карпатах, где стоит побывать каждому (фото)

Украинская путешественница и блогерша Кристина (@kris_cheerful) поделилась подборкой из пяти лучших, по её мнению, мест в Карпатах: от мистического озера Ворожеска до колоритной усадьбы на полонине Плоска.

Кристина признается, что у неё нет любимого горного маршрута, однако есть места, которые она советует посетить всем, кто ценит природу. Куда можно поехать в одиночку или всей семьёй в Карпаты на 1-2 дня, — читайте далее в материале Фокуса.

Озеро Ворожеска

Первым в списке автор называет озеро Ворожеска — место, которое она описывает как "космическое" и достойное того, чтобы увидеть его воочию.

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Особое внимание путешественница уделяет неповторимой цветовой палитре озера, которую, по её словам, сложно передать даже на фотографии.

Озеро Ворожеска очень красивое Фото: TikTok

Высокогорное озеро Ворожеска расположено на территории Раховского района Закарпатской области. Водоем ледникового происхождения находится на высоте 1460 м в массиве Свидовец.

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Гутин Томнатик

Второй локацией в списке стала гора Гутин Томнатик.

Гора Гутин Томнатик — просто сказочная Фото: TikTok

Путешественница отмечает, что вершина поражает своим величием как во время подъема, так и непосредственно на самой вершине. Отсюда открывается вид на озеро Бребенескул и Черногорский хребет.

Малолюдная полонина Товстая

Третий пункт подборки — полонина Товста, расположенная недалеко от популярных туристических маршрутов, но при этом малоизвестная среди путешественников.

Полонина Товста — идеальное место для пикников Фото: TikTok

Автор рекомендует это место тем, кто хочет разбить кемпинг, не уезжая слишком далеко.

Урочище Кизи-Улоги

Четвертое место в списке — мистическое урочище Кизи-Улоги.

Урочище Кизи-Улоги Фото: TikTok

Не вдаваясь в подробности, путешественница охарактеризовала его как волшебное и величественное место, настойчиво посоветовав посетить его лично.

Полонина Плоская

Завершает подборку полонина Плоская, которую автор назвала "сердцем Карпат".

Полонину Плоска называют "сердцем Карпат" Фото: TikTok

Здесь, по её словам, есть возможность встретить пастухов, попробовать домашний творог из местных сыроварен и переночевать в колоритном домике "Сосновый Пагир".

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