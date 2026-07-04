Озера, горы и полонины: 5 очень красивых мест в Карпатах, где стоит побывать каждому (фото)
Украинская путешественница и блогерша Кристина (@kris_cheerful) поделилась подборкой из пяти лучших, по её мнению, мест в Карпатах: от мистического озера Ворожеска до колоритной усадьбы на полонине Плоска.
Кристина признается, что у неё нет любимого горного маршрута, однако есть места, которые она советует посетить всем, кто ценит природу. Куда можно поехать в одиночку или всей семьёй в Карпаты на 1-2 дня, — читайте далее в материале Фокуса.
Озеро Ворожеска
Первым в списке автор называет озеро Ворожеска — место, которое она описывает как "космическое" и достойное того, чтобы увидеть его воочию.Важно
Особое внимание путешественница уделяет неповторимой цветовой палитре озера, которую, по её словам, сложно передать даже на фотографии.
Высокогорное озеро Ворожеска расположено на территории Раховского района Закарпатской области. Водоем ледникового происхождения находится на высоте 1460 м в массиве Свидовец.
Гутин Томнатик
Второй локацией в списке стала гора Гутин Томнатик.
Путешественница отмечает, что вершина поражает своим величием как во время подъема, так и непосредственно на самой вершине. Отсюда открывается вид на озеро Бребенескул и Черногорский хребет.
Малолюдная полонина Товстая
Третий пункт подборки — полонина Товста, расположенная недалеко от популярных туристических маршрутов, но при этом малоизвестная среди путешественников.
Автор рекомендует это место тем, кто хочет разбить кемпинг, не уезжая слишком далеко.
Урочище Кизи-Улоги
Четвертое место в списке — мистическое урочище Кизи-Улоги.
Не вдаваясь в подробности, путешественница охарактеризовала его как волшебное и величественное место, настойчиво посоветовав посетить его лично.
Полонина Плоская
Завершает подборку полонина Плоская, которую автор назвала "сердцем Карпат".
Здесь, по её словам, есть возможность встретить пастухов, попробовать домашний творог из местных сыроварен и переночевать в колоритном домике "Сосновый Пагир".Важно
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