Озера, гори і полонини: 5 дуже красивих місць у Карпатах, де має побувати кожен (фото)

Українська мандрівниця та блогерка Христина (@kris_cheerful) поділилася добіркою з п’яти найкращих, на її думку, місць у Карпатах: від містичного озера Ворожеска до колоритної садиби на полонині Плоска.

Христина зізнається, що у неї немає улюбленого гірського маршруту, проте є місця, які вона радить відвідати кожному, хто цінує природу. Куди можна поїхати одному або всією родиною у Карпатах на 1-2 дні, – читайте далі у матеріалі Фокусу.

Озеро Ворожеска

Першою в переліку авторка називає озеро Ворожеска – місце, яке вона описує як "космічне" та варте того, щоб побачити його наживо.

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Особливу увагу мандрівниця звертає на неповторну кольорову палітру озера, яку, за її словами, складно передати навіть на фото.

Озеро Ворожеска дуже гарне Фото: TikTok

Високогірне озеро Ворожеска розташоване у межах Рахівського району Закарпатської області. Водойма льодовикового походження лежить на висоті 1460 м у масиві Свидовець.

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Гутин Томнатик

Другою локацією у списку стала гора Гутин Томнатик.

Гора Гутин Томнатик просто казкова Фото: TikTok

Мандрівниця відзначає, що вершина вражає своєю величчю як під час підйому, так і безпосередньо на самому піку. Звідси відкривається краєвид на озеро Бребенескул і Чорногірський хребет.

Малолюдна полонина Товста

Третій пункт добірки – полонина Товста, розташована неподалік популярних туристичних маршрутів, але при цьому маловідома серед мандрівників.

Полонина Товста – ідеальне місце для пікніків Фото: TikTok

Авторка радить це місце тим, хто хоче облаштувати кемпінг, не вирушаючи надто далеко.

Урочище Кізі Улоги

Четверте місце в переліку – містичне урочище Кізі Улоги.

Урочище Кізі Улоги Фото: TikTok

Не вдаючись у деталі, мандрівниця охарактеризувала його як магічне та величне, наполегливо порадивши відвідати його особисто.

Полонина Плоска

Замикає добірку полонина Плоска, яку авторка назвала "серцем Карпат".

Полонина Плоска називають "серцем Карпат" Фото: TikTok

Тут, за її словами, є шанс зустріти чабанів, скуштувати домашній сир від місцевих сироварень і заночувати в колоритному будиночку "Сосновий Пагір".

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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