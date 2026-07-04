Озера, гори і полонини: 5 дуже красивих місць у Карпатах, де має побувати кожен (фото)
Українська мандрівниця та блогерка Христина (@kris_cheerful) поділилася добіркою з п’яти найкращих, на її думку, місць у Карпатах: від містичного озера Ворожеска до колоритної садиби на полонині Плоска.
Христина зізнається, що у неї немає улюбленого гірського маршруту, проте є місця, які вона радить відвідати кожному, хто цінує природу. Куди можна поїхати одному або всією родиною у Карпатах на 1-2 дні, – читайте далі у матеріалі Фокусу.
Озеро Ворожеска
Першою в переліку авторка називає озеро Ворожеска – місце, яке вона описує як "космічне" та варте того, щоб побачити його наживо.Важливо
Особливу увагу мандрівниця звертає на неповторну кольорову палітру озера, яку, за її словами, складно передати навіть на фото.
Високогірне озеро Ворожеска розташоване у межах Рахівського району Закарпатської області. Водойма льодовикового походження лежить на висоті 1460 м у масиві Свидовець.
Гутин Томнатик
Другою локацією у списку стала гора Гутин Томнатик.
Мандрівниця відзначає, що вершина вражає своєю величчю як під час підйому, так і безпосередньо на самому піку. Звідси відкривається краєвид на озеро Бребенескул і Чорногірський хребет.
Малолюдна полонина Товста
Третій пункт добірки – полонина Товста, розташована неподалік популярних туристичних маршрутів, але при цьому маловідома серед мандрівників.
Авторка радить це місце тим, хто хоче облаштувати кемпінг, не вирушаючи надто далеко.
Урочище Кізі Улоги
Четверте місце в переліку – містичне урочище Кізі Улоги.
Не вдаючись у деталі, мандрівниця охарактеризувала його як магічне та величне, наполегливо порадивши відвідати його особисто.
Полонина Плоска
Замикає добірку полонина Плоска, яку авторка назвала "серцем Карпат".
Тут, за її словами, є шанс зустріти чабанів, скуштувати домашній сир від місцевих сироварень і заночувати в колоритному будиночку "Сосновий Пагір".Важливо
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Миколаївська блогерка Діана Шолкова показала, який вигляд нині має колись популярний курорт на узбережжі Чорного моря. Замість натовпів туристів – порожні пляжі, зарослі бур'янами вулиці та покинуті бази відпочинку, які вже багато років стоять без людей.
- На Буковині є село, яке колись було центром цілого історичного краю, але 100 років тому там "зупинився час". Сьогодні Шипинці відомі не лише мальовничими краєвидами, а й багатою спадщиною, де давня історія, легенди та народні традиції збереглися до наших днів.
Можливо, ви чули про Чорноморськ – одне з популярних курортних міст на узбережжі Чорного моря. Туристів сюди приваблюють чисті пляжі, зелені парки та сквери, а також доступні ціни на відпочинок, що роблять місто привабливим для літньої відпустки.