Українка показала всіма забуте село з великим озером, де немає людей (фото, відео)

Блогерка Анастасія Гайбура з Кременчуга, яка вивчає цікаві куточки України, розповіла про покинуте селище на Кіровоградщині. Колись там вирувало життя, а зараз майже нікого немає. Все поросло травою та бур’янами.

Дівчина почула про село Лозуватка Онуфріївського району, що на Кіровоградщині, від батьків її чоловіка. Родичі їздили туди відпочивати, коли були молодими. Там старі глиняні хати та велике озеро, де можна покупатися. Чим цікава ця локація, – читайте у матеріалі Фокусу.

"Проїхавши ґрунтовою дорогою, де ледь не залишила "ходову" свого автомобіля, я знайшла озеро, яке колись на свята було переповнене людьми. А поруч вулиці зі старими глиняними хатами, більшість з яких вже давно стоять порожніми", – розповідає вона.

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За словами блогерки, найцікавіше в населеному пункті – це старе кладовище, де поховані в тому числі й воїни Другої світової війни. На жаль, зараз за похованнями ніхто не доглядає, тож з часом вони руйнуються і вростають у землю.

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Панорама села Лозуватка Фото: TikTok

"Дивишся на ці дати і розумієш: села вже немає, хати розсипаються. Єдине, що свідчить про їхнє існування – це ці імена на хрестах. Це не страшно. Це просто дуже сумно. Це місце – остання крапка в історії села Лозуватка. Як думаєте, чи має історія села зникати разом із людьми", – поцікавилась вона у кінці відео.

Село повільно вимирає Фото: TikTok

Один з глядачів пише: "Прабабця народилася і жила в цьому селі в 1907 році, там воно ділилось на Верхню і Нижню Лозоватку. У 50-х роках переїхали в Онуфріївку. Не був ні разу там, хоч і не так далеко живу. Предки прабабусі там і поховані".

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українка придбала найзанедбанішу хату в селі: за три роки перетворила її на затишний дім. Аріна три роки тому купила стару оселю, яка була майже повністю заросла травою та кущами. Багато хто вважав, що простіше було б знести будинок і побудувати новий, однак дівчина вирішила відновити його власними силами. Тепер від колишньої руїни не залишилося й сліду.

Колишня модель Лілія разом із чоловіком Євгеном у 2020 році придбали стареньку хату неподалік Самбора на Львівщині. За будинок вони заплатили приблизно стільки ж, як за вживаний автомобіль. Відтоді подружжя поступово ремонтує оселю та повертає їй колишній вигляд.

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