Украинка показала всеми забытое село с большим озером, где нет людей (фото, видео)

Блогерша Анастасия Гайбура из Кременчуга, которая исследует интересные уголки Украины, рассказала о заброшенном поселке в Кировоградской области. Когда-то там кипела жизнь, а сейчас там почти никого нет. Всё заросло травой и сорняками.

Девушка узнала о селе Лозуватка Онуфриевского района в Кировоградской области от родителей своего мужа. Родственники ездили туда отдыхать, когда были молодыми. Там старые глиняные дома и большое озеро, где можно искупаться. Чем интересна эта локация, — читайте в материале Фокуса.

"Проехав по грунтовой дороге, где чуть не застряла на ходовой части своего автомобиля, я нашла озеро, которое когда-то в праздники было переполнено людьми. А рядом — улицы со старыми глиняными домами, большинство из которых уже давно стоят пустыми", — рассказывает она.

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По словам блогерши, самое интересное в этом населённом пункте — это старое кладбище, где похоронены, в том числе, и воины Второй мировой войны. К сожалению, сейчас за могилами никто не ухаживает, поэтому со временем они разрушаются и зарастают травой.

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Панорама села Лозуватка Фото: TikTok

"Смотришь на эти даты и понимаешь: деревни уже нет, дома рушатся. Единственное, что свидетельствует об их существовании, — это имена на крестах. Это не страшно. Это просто очень грустно. Это место — последняя точка в истории села Лозуватка. Как вы думаете, должна ли история села исчезать вместе с людьми?" — поинтересовалась она в конце видео.

Деревня постепенно вымирает Фото: TikTok

Один из зрителей пишет: "Прабабушка родилась и жила в этой деревне в 1907 году, тогда она делилась на Верхнюю и Нижнюю Лозоватку. В 50-х годах переехали в Онуфриевку. Ни разу там не был, хотя и живу не так далеко. Предки прабабушки там и похоронены".

Еще больше интересных историй

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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