Жінка відвідала майже 40 країн світу: які 5 речей вона зрозуміла за цей час (фото)

За останні кілька років мандрівниця здійснила сольні поїздки до 38 країн світу, відвідавши найрізноманітніші куточки — від Шотландії та Туреччини до Занзібару й Албанії. За її словами, впевненість у подорожах з'явилася не одразу, а формувалася поступово — через неідеальні поїздки та численні помилки, з яких вона зробила важливі висновки.

Дівчина поділилася п’ятьма головними помилками, яких припускалася на своєму шляху, та розповіла, як їх уникнути, пише Business Insider.

Очікування "ідеального" моменту

Раніше мандрівниця часто відкладала поїздки, чекаючи на відповідні обставини: відпустку на роботі, компанію друзів чи ідеальну фігуру. Згодом вона усвідомила, що роками ставила життя на паузу через відмовки та чекала на версію себе, якої не існувало.

За її словами, якби вона чекала й надалі, то не піднялася б на Кіліманджаро в Танзанії, не навчилася б серфінгу в Бразилії та не зустріла б світанок на Нілі. Вона зрозуміла, що чекати ідеального часу недоцільно, і почала діяти попри сумніви.

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Намагання повторити "магію" попередніх поїздок

Досвід дівчини охоплює найрізноманітніші формати — від занедбаних хостелів до курортів "усе включено". Спробувавши штучно відтворити незабутню атмосферу минулих успішних поїздок, вона щоразу відчувала розчарування.

Зрештою мандрівниця дійшла висновку, що найкращі спогади народжуються тоді, коли сприймаєш свій поточний стан і живеш моментом, приймаючи будь-які виклики долі.

Досвід дівчини охоплює найрізноманітніші формати — від занедбаних хостелів до курортів "усе включено" Фото: Business Insider

Нехтування власною безпекою

На початку шляху дівчина не замислювалася про власну безпеку, однак після кількох неприємних ситуацій змінила підхід. Зараз вона дотримується чітких правил у нових містах:

не ходить вулицею з двома навушниками;

ховає телефон під час навігації;

тримає номер місцевої поліції у швидкому наборі;

завантажує карти та перекладач для роботи в офлайн-режимі.

Окрім цього, вона завжди стежить за оточенням, особливо вночі, і залишає місце, якщо ситуація здається підозрілою.

Планування маршруту до найменших дрібниць

Під час першої поїздки до Парижа мандрівниця розписала кожен свій крок, спираючись на поради з TikTok та рекомендації друзів. У результаті замість насолоди містом вона лише викреслювала пункти зі списку справ, через що ця поїздка стала її найменш улюбленою.

Відтоді вона відвідувала Францію ще шість разів — уже без чіткого графіку. Наразі, приїжджаючи до нового міста, дівчина обирає лише 3–5 основних пам'яток, а решту часу залишає для спонтанних прогулянок, аби уникнути виснаження.

Фокус на контенті, а не на враженнях

Мандрівниця зазначає, що створення фото є частиною відпочинку, але вважає помилкою робити контент головною метою поїздки.

Якщо вона помічає, що обирає заклади лише заради Instagram або поспішає оглянути пам'ятку заради кадру, це стає для неї сигналом зупинитися. Вона наголошує, що головна мета подорожей — це особистий досвід, нові знання та присутність у моменті, а гарні фото є лише приємним бонусом.

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Крім того, Фокус писав про 5 дуже красивих місць у Карпатах, де має побувати кожен.