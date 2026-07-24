Бывшая актриса фильмов для взрослых Амаранта Хэнк стала сенатором (фото)

В Боготе, что в Колумбии, к власти пришла женщина с необычной биографией — 33-летняя Дейси Аляхандра Омана Ортис, которая ранее снималась в фильмах для взрослых под псевдонимом Амаранта Ханк, принесла присягу в качестве сенатора Колумбии от левой партии "Исторический пакт".

Церемония принесения присяги Ортис состоялась в понедельник, 20 июля, а предвыборную кампанию политик построила вокруг защиты прав создателей контента для взрослых — темы, которую в Колумбии до сих пор обходили стороной. О пути женщины к власти, пишет издание Radar Online.

Путь Дейси к креслу сенатора был тернистым. Сначала она работала журналисткой, и лишь позже решила попробовать себя в индустрии контента для взрослых. Впрочем, задержалась там недолго — всего два года, после чего переориентировалась на политику.

Право голоса

Причиной, побудившей её уйти из индустрии, стали несколько случаев нарушений на съёмочных площадках: она была возмущена, узнав, что часть актёров заразилась ВИЧ во время съёмок.

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Кампания Ортиса вызвала немало критики Фото: Facebook

В предвыборном ролике Ортис не уклонялась от острых тем и прямо говорила о своих коллегах по индустрии: по её словам, эти женщины годами оставались без государственной защиты, ведь из-за предвзятости, дезинформации и двойных стандартов никто даже не решался заняться регулированием этой сферы.

Политик выступала за установление четких правил работы в этой отрасли и предоставление её работникам таких же трудовых прав, как и в любой другой профессии.

Политическая позиция

Кампания Ортис сопровождалась немалой критикой — многие ставили под сомнение само право женщины с таким прошлым претендовать на депутатский мандат. Однако она не собиралась оправдываться и давала отпор тем, кто пытался вытеснить её с политической арены.

"Почему женщина, которая работала в индустрии для взрослых, не может претендовать на должность, полученную в результате волеизъявления народа?" — спросила она.

Путь Ортис к посту сенатора был тернистым Фото: Facebook

По её словам, именно пережитое позволило ей лучше понять, что такое неравенство, борьба за свободу и народная экономика — эти аргументы она теперь намерена отстаивать уже в ходе законодательных дебатов.

"Проблема в том, что общество потребляет фильмы для взрослых, но лишает нас права голоса в коридорах власти", — добавила Ортис.

Не первая и не последняя

Ортис подчеркивает, что она не является первопроходцем на этом пути — из индустрии для взрослых в политику приходили и раньше. В качестве примера она приводит итальянку Илону Сталлер, более известную под сценическим псевдонимом Чиччолина, которая в свое время также имела медийное прошлое.

Список продолжают и другие имена: бразилец Алешандре Фрота, избранный в 2018 году федеральным депутатом от Сан-Паулу от Либеральной социальной партии, а также итальянка Моана Поцци, которая баллотировалась в парламент Италии еще в 1987 году.

Политические преобразования

После объявления результатов голосования Ортис не скрывала эмоций и поблагодарила за поддержку тех, кто поверил в неё.

"В настоящее время происходит политическая трансформация, которой ещё предстоит пройти долгий путь, но главное — она уже в определенной степени началась", — заявила новоизбранная сенаторша.

Более обширная программа

Права создателей контента для взрослых — далеко не единственный пункт её политической программы. Ортис также выступает за качественную психиатрическую помощь и ужесточение мер по предотвращению сексуального насилия.

Политик родом из Кукуты — региона, который часто страдает от бедности. В 16 лет она уже подрабатывала в ночном клубе, но параллельно развивала свой талант к писательству. Именно острые публицистические тексты, к слову, в свое время обернулись против неё — за высказывания с политическим подтекстом ей угрожали расправой.

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