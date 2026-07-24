Колишня акторка фільмів для дорослих Амаранта Ханк стала сенаторкою (фото)

У Боготі, що в Колумбії, до влади прийшла жінка з незвичною біографією — 33-річна Дейсі Аляхандра Омана Ортіс, яка раніше знімалася у фільмах для дорослих під псевдонімом Амаранта Ханк, склала присягу сенаторки Колумбії від лівої партії "Історичний пакт".

Церемонія складання присяги Ортіс відбулася в понеділок, 20 липня, а передвиборчу кампанію політикиня побудувала навколо захисту прав творців контенту для дорослих – теми, яку в Колумбії досі оминали десятою дорогою. Про шлях жінки до влади, пише видання Radar Online.

Шлях Дейсі до крісла сенаторки був тернистим. Спершу вона працювала журналісткою, і лише згодом вирішила спробувати себе в індустрії контенту для дорослих. Втім, затрималася там недовго – усього два роки, після чого навернулась в бік політики.

Право голосу

Причиною, що підштовхнула її піти з індустрії, стали кілька випадків порушень на знімальних майданчиках: вона була розлючена, дізнавшись, що частина акторів заразилися ВІЛ під час зйомок.

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Кампанія Ортіс супроводжувалася чималою критикою Фото: Facebook

У передвиборчому ролику Ортіс не обходила гострих кутів і говорила прямо про колежанок з індустрії: за її словами, ці жінки роками залишалися без державного захисту, адже через упередження, дезінформацію та подвійні стандарти ніхто навіть не наважувався взятися за регулювання тої сфери.

Політикиня виступала за встановлення чітких правил роботи галузі та надання її працівницям і працівникам таких самих трудових прав, як і в будь-якій іншій професії.

Політична позиція

Кампанія Ортіс супроводжувалася чималою критикою — багато хто ставив під сумнів саме право жінки з таким минулим претендувати на депутатський мандат. Проте вона не збиралася виправдовуватися і давала відсіч тим, хто намагався викреслити її з політичного поля.

"Чому жінка, яка була в індустрії для дорослих, не може претендувати на посаду, отриману народним волевиявленням?" – запитувала вона.

Шлях Ортіс до крісла сенаторки був тернистим Фото: Facebook

За її словами, саме пережите дало їй змогу краще розуміти, що таке нерівність, боротьба за свободу та народна економіка – ці аргументи обіцяє тепер відстоювати вже в законодавчих дебатах.

"Проблема в тому, що суспільство споживає фільми для дорослих, але відмовляє нам у праві голосу в коридорах влади", м додала Ортіс.

Не перша й не остання

Ортіс наголошує, що не є піонеркою на цьому шляху – до політики з індустрії для дорослих приходили й раніше. Як приклад вона наводить італійку Ілону Сталлер, більш відому під сценічним псевдонімом Чіччоліна, яка свого часу теж мала медійне минуле.

Список продовжують й інші імена: бразилець Алешандре Фрота, обраний федеральним депутатом від Сан-Паулу 2018 року від Ліберальної соціальної партії, а також італійка Моана Поцці, яка балотувалася до парламенту Італії ще 1987-го.

Політичні перетворення

Після оголошення результатів голосування Ортіс не приховувала емоцій і подякувала за підтримку тим, хто повірив у неї.

"Наразі відбувається політична трансформація, якій ще належить пройти довгий шлях, але головне – вона вже певною мірою розпочалася", – заявила новообрана сенаторка.

Ширша програма

Права творців контенту для дорослих – далеко не єдиний пункт її політичної програми. Ортіс також обстоює якісну психіатричну допомогу та посилення заходів із запобігання сексуальному насильству.

Політикиня родом із Кукути – регіону, що часто потерпає від бідності. У 16 років вона вже підробляла в нічному клубі, але паралельно розвивала свій хист до письма. Саме гострі публіцистичні тексти, до слова, свого часу обернулися проти неї – за політично забарвлені висловлювання їй погрожували розправою.

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