81-летняя актриса, бросившая Голливуд, выглядит неузнаваемо (фото)

81-летняя актриса Дженнифер Солт выглядит неузнаваемо во время редкого появления на публике спустя десятилетия после стремительного взлета к славе в 1970-х годах.

Как сообщает RadarOnline, бывшая "королева фильмов ужасов" 1970-х годов была замечена в Лос-Анджелесе спустя более трёх с половиной десятилетий после того, как она завершила актёрскую карьеру.

Дженнифер Солт выглядит неузнаваемо

81-летняя Солт в 1990 году перешла от работы на экране к успешной карьере сценаристки и продюсера. Во время появления на публике она выглядела счастливой, в светлой футболке и брюках.

Солт обрела голливудскую славу в психологическом фильме ужасов 1972 года "Сестры", в котором она снялась вместе с Марго Киддер, исполнительницей роли в "Супермене", режиссером которого был Брайан Де Пальма, с которым она недолго встречалась, когда они учились в колледже.

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Дженнифер Солт Фото: Mega

Карьера Дженнифер Солт

До этого актриса сыграла небольшую роль в классическом фильме 1969 года с Джоном Уайтом и Дастином Хофманом "Северный ковбой". Солт появлялась в флэшбэках в роли "Сумасшедшей Энни". Её отец, Уолдо Солт, написал сценарий к фильму.

Еще одной интересной ролью Солт стала роль в фильме Вуди Аллена и Дайан Китон "Сыграй это еще раз, Сэм" в 1972 году, после чего она перешла из кино на телевидение.

Больше всего Джен запомнилась по комедии канала ABC "Соап", где она сыграла Юнис Тейт в 65 эпизодах, снятых в период с 1977 по 1981 год. Этот сериал также положил начало карьере Билли Кристала, который впоследствии стал любимой голливудской звездой.

Дженнифер Солт Фото: IMDB

После шести эпизодов в ситкоме ABC "Хроники Маршалла" в 1990 году Солт ушла из актёрской профессии, променяв жизнь перед камерой на карьеру за кулисами.

Она попробовала свои силы в дизайне интерьеров и рассматривала возможность переезда в Монтану и полного отказа от Голливуда, но её подруга, актриса Джилл Клейбург, посоветовала Солт присоединиться к писательской мастерской.

"В основном я решила попробовать писать, потому что мне не нужно было быть молодой, красивой и худой, чтобы этим заниматься", — говорила Солт.

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