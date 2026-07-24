81-річна акторка, яка кинула Голлівуд, виглядає невпізнавано (фото)

81-річна акторка Дженніфер Солт виглядає невпізнанною під час рідкісного виходу у світ через десятиліття після стрімкого зростання слави в 1970-х роках.

Як повідомляє RadarOnline, колишня "королева фільмів жахів" 1970-х років була помічена в Лос-Анджелесі, через понад три з половиною десятиліття після того, як вона завершила акторську кар'єру.

Дженніфер Солт виглядає невпізнавано

81-річна Солт перейшла від роботи на екрані в 1990 році до успішної кар'єри сценаристки та продюсерки. Під час появи на публіці вона виглядала щасливою, у світлій футболці та штанах.

Солт здобула голлівудську славу в психологічному фільмі жахів 1972 року "Сестри", у якому вона зіграла разом із Марго Кіддер, героїнею "Супермена", режисером якого був Браян Де Пальма, з яким вона недовго зустрічалася, коли вони навчалися в коледжі.

Відео дня

Дженніфер Солт Фото: Mega

Карʼєра Дженніфер Солт

До цього жінка з'явилася в невеликій ролі в класичному фільмі 1969 року з Джоном Войтом та Дастіном Гофманом "Північний ковбой". Солт з'являлася у флешбеках у ролі "Божевільної Енні". Її батько, Волдо Солт, написав сценарій до фільму.

Іншим цікавим фільмом Солт була роль у фільмі Вуді Аллена та Даян Кітон "Зіграй це знову, Сем" у 1972 році, перш ніж вона перейшла з кіно на телебачення.

Найбільш Джен запам'яталася в комедії каналу ABC "Соап", де вона зіграла Юніс Тейт у 65 епізодах, що охоплювали період з 1977 по 1981 рік. Цей серіал також започаткував кар'єру Біллі Крістала, який згодом став улюбленою голлівудською зіркою.

Дженніфер Солт Фото: IMDB

Після шести епізодів у ситкомі ABC "Хроніки Маршалла" у 1990 році Солт пішла з акторської кар'єри, промінявши життя перед камерою на кар'єру за лаштунками.

Вона спробувала себе в дизайні інтер'єрів і розглядала можливість переїзду до Монтани та повної відмови від Голлівуду, але її подруга-актриса Джилл Клейбург порадила Солт приєднатися до майстерні письменників.

"Здебільшого я вирішила спробувати писати, тому що мені не потрібно було бути молодою, красивою та худою, щоб це робити", — казала Солт.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

41-річна британська співачка та телеведуча Келлі Осборн виглядає невпізнавано, демонструючи своє об'ємне волосся.

84-річний американський актор Гаррісон Форд похизувався своєю фігурою в комбінезоні, катаючись на велосипеді в Лос-Анджелесі.

Крім того, перший чоловік Анджеліни Джолі, 53-річний англійський актор Джонні Лі Міллер, виглядає невпізнаваним на останньому знімку.