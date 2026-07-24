Известному во всем мире певцу во время концерта стало плохо: что произошло (фото)

Известный американский рок-музыкант Джон Бон Джови был вынужден досрочно завершить своё выступление в "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке из-за ухудшения самочувствия. Как выяснилось позже, причиной внезапной остановки шоу стала синусная инфекция, с которой борется 64-летний артист.

Во время восьмого концерта в рамках тура Forever Tour певец пробыл на сцене 90 минут вместо полноценного шоу. Вместе с фронтменом группы Train Пэтом Монаханом он успел исполнить легендарный хит 1986 года "Livin’ On a Prayer", после чего обратился к публике, пишет People.

Джону Бон Джови стало плохо на концерте Фото: Instagram

"Не выбрасывайте свои билеты, я что-нибудь придумаю, ладно? Просто сохраните их, я разберусь, как перенести концерт. Мне придётся сегодня немного отдохнуть. Я чувствую себя прекрасно и скоро снова увижусь с вами!" — сказал Бон Джови зрителям перед тем, как покинуть сцену.

Официальный представитель музыканта сообщил изданию, что преждевременное завершение выступления было вызвано именно синуситом (воспалением носовых пазух). Представитель также подчеркнул, что для Джона возвращение к живым выступлениям в рамках серии концертов в Нью-Йорке — огромная радость, а обновленная информация о дате перенесенного шоу появится в ближайшее время.

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Долгий путь возвращения на сцену

Эта серия из девяти аншлаговых концертов в "Мэдисон-сквер-гарден" имеет особое значение для рокера. Это его первые масштабные выступления спустя четыре года после сложной операции на голосовых связках (медиализации), которую он перенёс в 2022 году из-за атрофии одной из связок.

Ранее артист признавался, что опасался, сможет ли он вообще вернуться к полноценной концертной деятельности. Впрочем, после длительной реабилитации он заявил о полном восстановлении голосовых функций.

Сейчас на сцене вместе с Джоном Бон Джови выступают участники оригинального состава группы — Тико Торрес и Дэвид Брайан, а также Хью Макдональд, Джон Шенкс, Фил Икс и Эверетт Брэдли, исполняя культовые хиты легендарного рок-коллектива.

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