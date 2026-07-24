Відомому на весь світ співакові під час концерту стало зле: що сталося (фото)

Відомий американський рок-музикант Джон Бон Джові був змушений достроково завершити свій виступ у Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку через погіршення самопочуття. Як з'ясувалося пізніше, причиною раптової зупинки шоу стала синусна інфекція, з якою бореться 64-річний артист.

Під час восьмого концерту в межах туру Forever Tour співак провів на сцені 90 хвилин замість повноцінного шоу. Разом із фронтменом гурту Train Петом Монаханом він устиг виконати легендарний хіт 1986 року "Livin’ On a Prayer", після чого звернувся до публіки, пише People.

Джон Бон Джові стало погано на концерті Фото: Instagram

"Не викидайте свої квитки, я щось вигадаю, добре? Просто збережіть їх, я зрозумію, як перенести виступ. Мені доведеться трохи відпочити сьогодні. Я почуваюся чудово і скоро знову з вами побачуся!" — сказав Бон Джові глядачам перед тим, як залишити сцену.

Офіційний представник музиканта повідомив виданню, що передчасний фінал виступу був зумовлений саме синуситом (запаленням носових пазух). Представник також підкреслив, що для Джона повернення до живих виступів у межах серії концертів у Нью-Йорку є величезною радістю, а оновлена інформація щодо дати перенесеного шоу з'явиться найближчим часом.

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Довгий шлях повернення на сцену

Ця серія з дев'яти аншлагових концертів у Медісон-сквер-гарден є особливою для рокера. Це його перші масштабні виступи через чотири роки після складної операції на голосових зв'язках (медіалізації), яку він переніс у 2022 році через атрофію однієї зі зв'язок.

Раніше артист зізнавався, що побоювався, чи зможе взагалі повернутися до повноцінної концертної діяльності. Втім, після тривалої реабілітації він заявив про повне відновлення голосових функцій.

Зараз на сцені разом із Джоном Бон Джові виступають учасники оригінального складу гурту — Тіко Торрес та Девід Браян, а також Г'ю Макдональд, Джон Шенкс, Філ Ікс та Еверетт Бредлі, виконуючи культові хіти легендарного рок-колективу.

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