Фреймут вернулась с двумя детьми в Украину: как они выглядят (фото)

Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая во время войны живет за границей, приехала с сыном и дочерью в Буковель в разгар лета.

Звезда экрана ненадолго вернулась в Украину вместе с младшими детьми. В своём Instagram Ольга поделилась своими карпатскими приключениями.

Фреймут показала детей

Оказалось, что начало семейного отдыха в Карпатах обошлось не без приключений. Еще в первый день Фреймут пробила колесо машины, но проблему быстро решили.

Вскоре пошел летний дождь. Несмотря на это, звездная семья не стала отменять запланированные развлечения. Ведущая показала подросших детей, которые промокли во время дождя — сына Валерия и дочь Евдокию. Первый, в частности, катался на родельбане.

Кроме того, Ольга призналась, что семья не взяла с собой домашнего питомца, кота Шопена, из-за авиаперелета и прививок.

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Дети Ольги Фреймут Фото: freimutolia\Instagram

Сын Фреймут катался на родельбане Фото: freimutolia\Instagram

Где живёт Ольга Фреймут

С начала большой войны телеведущая вместе с сыном Валерием и дочерью Евдокией проживает в Лондоне. Детей она воспитывает вместе со своим мужем, продюсером Владимиром Локотко. В Великобритании Фреймут даже открыла собственное дело — курсы современного этикета.

А старшая дочь кинозвезды Злата Митчелл живет и учится в США, иногда приезжая в Украину.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Ольга Фреймут показала квартиру в Киеве, пострадавшую от атак россиян.

Украинская телеведущая поделилась радостной новостью о важном семейном празднике.

Кроме того, звезда подколола подозреваемую в государственной измене из-за потрескавшихся пяток. Ольга подчеркнула, что "с такими ногами в историю не войдешь. Даже в криминальную".