Фреймут повернулася з двома дітьми до України: як вони виглядають (фото)

Українська телеведуча Ольга Фреймут, яка під час війни живе за кордоном, приїхала із сином і донькою у Буковель посеред літа.

Зірка екрану ненадовго повернулася до України разом з молодшими дітьми. У своєму Instagram Ольга показала свої карпатські пригоди.

Фреймут показала дітей

Виявилося, що початок сімейного відпочинку в Карпатах пройшов не без пригод. Ще в перший день Фреймут пробила колесо машини, але проблему швидко вирішили.

Згодом почався літній дощ. Попри це, зіркова родина не стала скасовувати заплановані розваги. Ведуча показала підрослих дітей, які змокли під час дощу — сина Валерія та доньку Євдокію. Перший, зокрема, катався на родельбані.

Також Ольга зізналася, що родина не взяла із собою домашнього улюбленця, кота Шопена, через важкий для нього авіаперельот та щеплення.

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Діти Ольги Фреймут Фото: freimutolia\Instagram

Син Фреймут катався на родельбані Фото: freimutolia\Instagram

Де живе Ольга Фреймут

З початку великої війни телеведуча разом із сином Валерієм та донькою Євдокією мешкає у Лондоні. Дітей вона виховує разом зі своїм чоловіком, продюсером Володимиром Локотком. У Великій Британії Фреймут навіть започаткувала власну справу — курси сучасного етикету.

А старша донька зірки екрану Злата Мітчелл мешкає та навчається у США, інколи відвідуючи Україну.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Ольга Фреймут показала постраждалу від атак росіян квартиру в Києві.

Українська телеведуча поділилася радісною звісткою про важливе сімейне свято.

Крім того, зірка підколола підозрювану в держзраді за порепані п'яти. Ольга підкреслила, що "такими ногами в історію не зайдеш. Навіть кримінальну".