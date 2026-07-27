Все труднее узнать: как сейчас выглядит Джейсон Стэтхэм, разбивший не одно сердце (фото)

26 июля британский актёр Джейсон Стэтхэм в кругу семьи отпраздновал свой 59-й день рождения. Невеста звезды, супермодель Рози Хантингтон-Уайтли, поздравила любимого в Instagram, опубликовав подборку теплых совместных снимков.

В публикации, которую модель разместила в своём аккаунте, собрана серия фотографий — от романтических селфи пары до снимков, на которых именинник проводит время с детьми. На снимках Стейтем, которого в последние годы становится всё труднее узнать, ведь он заметно поседел, позирует вместе с сыном Джеком, которому уже 9 лет, и четырёхлетней дочерью Изабеллой — все трое отдыхали на яхте.

Джейсон Стэтхэм с детьми на яхте Фото: Instagram

Судя по этой подборке, именно семья стала для актера лучшим подарком на юбилей в этом году: непринужденные кадры показывают мужчину не в образе киногероя-боевика, а в роли заботливого отца и партнера.

Что написала Рози

Хантингтон-Уайтли сопроводила фотографии теплыми словами, назвав Стейтэма главной опорой семьи. Она отметила, что жених — это "человек действия", на которого можно положиться во всём: он поддерживает порядок в доме, умеет рассмешить родных и всегда встаёт на их защиту.

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Джейсон Стэтхэм с возлюбленной Рози Фото: Instagram

Модель подчеркнула, что мужчина является для неё ежедневным источником вдохновения, и призналась в любви.

"С днём рождения, наш любимый парень. Наш номер один. Человек действия, который всё делает. Поддерживает гармонию. Заставляет нас смеяться. Защищает нас. Наше ежедневное вдохновение. Мы любим тебя всем сердцем. Навсегда и всегда", – написала Рози.

Джейсон Стэтхэм отдыхает с семьей Фото: Instagram

Пара вместе уже более десяти лет и воспитывает двоих общих детей, регулярно делясь с подписчиками моментами семейной жизни — от отпусков до повседневных семейных забот.

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