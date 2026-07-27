Все важче впізнати: як зараз виглядає Джейсон Стейтем, який розбив не одне серце (фото)

26 липня британський актор Джейсон Стейтем в колі родини зустрів свій 59-й день народження. Наречена зірки, супермодель Розі Хантінгтон-Вайтлі, привітала коханого в Instagram, оприлюднивши архів теплих спільних кадрів.

У публікації, яку модель розмістила у власному акаунті, зібрано серію фотографій – від романтичних селфі пари до кадрів, на яких іменинник проводить час із дітьми. На знімках Стейтем, якого останніми роками все важче впізнавати, адже він помітно посивів, позує разом із сином Джеком, якому вже 9 років, та чотирирічною донькою Ізабеллою – усі троє відпочивали на яхті.

Джейсон Стейтем з дітьми на яхті Фото: Instagram

Саме родина, судячи з добірки, стала для актора найкращим подарунком на цьогорічний ювілей: невимушені кадри показують чоловіка не в образі кіногероя-бойовика, а у ролі турботливого батька та партнера.

Що написала Розі

Хантінгтон-Вайтлі супроводила фотографії теплими словами, назвавши Стейтема головною опорою родини. Вона зазначила, що наречений – це "чоловік дії", на якого можна покластися в усьому: він підтримує порядок у домі, вміє розсмішити рідних і завжди стоїть на їхньому захисті.

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Джейсон Стейтем з коханою Розі Фото: Instagram

Модель підкреслила, що чоловік є для неї щоденним джерелом натхнення, і зізналася у коханні.

"З днем народження нашого улюбленого хлопця. Наш номер один. Чоловік дії, який робить усе. Підтримує лад. Змушує нас сміятися. Захищає нас. Наше щоденне натхнення. Ми любимо тебе всім серцем. Назавжди і завжди", – написала Розі.

Джейсон Стейтем відпочиває з родиною Фото: Instagram

Пара разом уже понад десять років і виховує двох спільних дітей, регулярно ділячись із підписниками моментами родинного життя – від відпусток до буденних сімейних турбот.

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