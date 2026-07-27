Ирина Билык показалась в доме у Зиброва: жена певца отреагировала (фото)

Семья Павла Зиброва пополнилась ещё одним домашним питомцем. Певец показал подарок от своей близкой подруги и коллеги Ирины Билык.

Артисты собрались в загородном доме Павла Николаевича. А в семье Зибровых появился новый член семьи: Ирина подарила ему четырёхмесячного щенка — той-пуделя по кличке Нана.

Ирина Билык показала подарок Зибровым

Малыш уже познакомился с овчаркой Джесси, которую Павел Николаевич получил в подарок от семьи на свой 69-й день рождения в июне.

"Говорят, мы с Ирой — кумы. Раньше это были всего лишь разговоры, а теперь — почти правда. После прогулок с Джесси Ира решила, что маленькое пушистое счастье должно бегать не только во дворе, но и дома. Так в нашей семье появилось ещё одно чудо — той-пудель Нана! Теперь в нашей семье стало ещё больше любви, радости и весёлых приключений!" — написал Зибров.

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Ирина Билык и Павел Зибров Фото: Instagram

Жена певца Марина Зиброва уточнила, что Нана стала любимицей их дочери Дианы. А звездный папа уже показал их совместное фото.

"Дианка невероятно счастлива, ведь всю жизнь мечтала о маленькой подружке! Теперь они неразлучны", — говорит артист.

Щенок Нана Фото: Instagram

Диана Зиброва с домашним питомцем Фото: Instagram

"Как долго дочка ждала такой подарок! Почти всю жизнь, но справиться с аллергией удалось только в этом году! Спасибо, Ируся!" — написала Марина Зиброва.

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