Дочь Зиброва рассталась с женихом: певец удивил причиной (фото)

Дочь Павла Зиброва рассталась с бойфрендом, за которого планировала выйти замуж. Диана и бизнесмен Андрей Ищенко были помолвлены с 2021 года.

Об изменениях в личной жизни дочери, которая похудела более чем на 20 кг, знаменитый отец рассказал в программе "Наедине с Гламуром".

Дочь Зиброва рассталась с женихом

Павел Николаевич подтвердил, что в личной жизни его наследницы произошли серьезные изменения. По мнению отца, это даже пошло Диане на пользу.

"Он исчез и улетел куда-то. Ну, он где-то пропал. Его нет. Диана у нас свободна, молода, красива, похудела на 25 килограмм, а кавалер, видимо, тормозил с этим, что она была полноватой. Кавалер исчез, и она стала просто моделью", — сказал музыкант.

Более того, Зибров назвал причины разрыва: бойфренд выдвинул Диане неприемлемые для неё условия.

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"Она переживала из-за того, что пришлось расстаться с кавалером. У него были определенные требования, неприемлемые для нее. Она сказала, что не может согласиться с теми условиями, которые он выдвигает. Такое нельзя прощать. Я не буду рассказывать, какие именно требования, но это довольно серьёзно. Например, нужно сменить фамилию", — говорит звездный папа.

Диана Зиброва с бывшим женихом Фото: Facebook

Отметим, что дочь Павла Зиброва, которая работает в его команде, начала встречаться с Андреем Ищенко около 10 лет назад. Влюбленные обручились в 2021 году, но так и не сыграли свадьбу.

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