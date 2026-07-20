Дочка Зіброва розійшлася з нареченим: співак здивував причиною (фото)

Дочка Павла Зіброва розійшлася з бойфрендом, за якого планувала вийти заміж. Діана та бізнесмен Андрій Іщенко були заручені з 2021 року.

Про зміни в особистому житті доньки, яка схудла на понад 20 кг, зірковий тато розповів "Наодинці з Гламуром".

Донька Зіброва розійшлася з нареченим

Павло Миколайович підтвердив, що в особистому житті його спадкоємиці сталися серйозні зміни. На думку тата, це навіть пішло Діані на користь.

"Він розтворився та полетів кудись. Ну, десь він пропав. Його немає. Діана у нас вільна, молода, красива, на 25 кілограм схудла, а кавалер, мабуть, тормозив з цим, що вона була повненька. Кавалер зник, і вона стала просто модель", — сказав музикант.

Ба більше, Зібров озвучив причини розриву: бойфренд висунув Діані нейприйнятні для неї умови.

"Вона переживала, що з кавалером довелося розбігтися. Там були певні вимоги від кавалера, неприйнятні для неї. Вона сказала, що не може прийняти ті умови, які він ставить. Таке пробачати не можна. Я не буду розказувати, які вимоги, але це досить серйозне. Наприклад, прізвище треба поміняти", — каже зірковий тато.

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Діана Зіброва з колишнім нареченим Фото: Facebook

Зазначимо, що дочка Павла Зіброва, яка працює в його команді, почала зустрічатися з Андрієм Іщенком близько 10 років тому. Закохані у 2021 заручились, але так і не зіграли весілля.

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