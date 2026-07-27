Ірина Білик показалася вдома в Зіброва: дружина співака відреагувала (фото)
Родина Павла Зіброва поповнилася ще одним домашнім улюбленцем. Співак показав подарунок від його близької подруги та колеги Ірини Білик.
Артисти зібралися разом в заміському будинку Павла Миколайовича. А в родині Зібрових на одного члена родини стало більше, адже Ірина подарувала йому чотиримісячного песика — той-пуделя Нану.
Ірина Білик показала подарунок Зібровим
Малюк уже познайомився з вівчаркою Джессі, яку Павло Миколавич отримав у подарунок від родини на свій 69-й день народження в червні.
"Кажуть, ми з Ірою — куми. Раніше це були лише розмови, а тепер — майже правда. Після прогулянок із Джессі Іра вирішила, що не лише на подвір’ї, а й удома має бігати маленьке пухнасте щастя. Так у нашій родині з’явилося ще одне диво — той-пудель Нана! Тепер у нашій родині стало ще більше любові, радості й веселих пригод!" — написав Зібров.
Дружина співака Марина Зіброва уточнила, що Нана стала улюбленицею їхньої доньки Діани. А зірковий татусь уже показав їхнє спільне фото.
"Діанка неймовірно щаслива, адже все життя мріяла про маленьку подружку! Вони тепер нерозлий вода", — каже артист.
"Як довго доня чекала на такий подарунок! Майже все життя, але подолати алергію вдалося тільки цього року! Дякую, Ірусю!" — написала Марина Зіброва.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Ірина Білик показалася зі своїм 10-річним сином Табрізом під час активного відпочинку на Прикарпатті.
- Українська співачка з-за кордону несподівано заговорила про любов до себе.
Крім того, дочка Павла Зіброва Діана розійшлася з бойфрендом, за якого планувала вийти заміж.