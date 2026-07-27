Известный украинский певец стал жертвой мошенников: что произошло (фото)

Украинский певец Никита Киселев рассказал о мошенниках, которые используют его имя для вымогательства денег у поклонников.

С помощью искусственного интеллекта неизвестные даже рассылают поддельные документы, чтобы завоевать доверие людей. Певец сделал заявление в Instagram.

Никита Киселев стал жертвой мошенников

Оказалось, что существуют мошеннические аккаунты, которые выдают себя за хитмейкера в TikTok и Telegram. Они пишут пользователям от имени Никиты, выстраивают якобы дружеское общение и отправляют "личные" фотографии, созданные с помощью ИИ.

Более того, мошенники могут присылать поддельные паспортные данные и другие "доказательства", будто бы за экраном действительно находится певец. После этого злоумышленники просят денег — на рекламные кампании, продвижение песен или реализацию различных проектов.

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"Мне очень обидно, что кто-то использует моё имя и доверие людей, которые слушают мою музыку и поддерживают меня. Я никогда не пишу поклонникам с чужих, дополнительных или иностранных аккаунтов. Я никогда не прошу денег в личных сообщениях и не собираю средства на рекламу или продвижение своих песен через фанатов", — подчеркнул Киселев.

Никита Киселев стал жертвой мошенников Фото: Instagram

Никита призвал не переводить деньги неизвестным, не раскрывать реквизиты банковских карт, коды из сообщений, паспортные данные и т. п. По совету артиста, если человек получил сообщение, якобы отправленное им, пусть задает больше вопросов.

"Пожалуйста, заблокируйте мошеннический аккаунт, подайте на него жалобу и сообщите о случившемся моей команде", — добавил хитмейкер.

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