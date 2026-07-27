Відомий український співак став жертвою шахраїв: що сталося (фото)

Український співак Нікіта Кісельов розповів про шахраїв, які використовують його ім’я задля вимагання грошей у фанатів.

За допомогою штучного інтелекту невідомі надсилають навіть підроблені документи, щоб увійти в довіру до людей. Співак зробив заяву в Instagram.

Нікіта Кісельов став жертвою шахраїв

Виявилося, що існують шахрайські акаунти, які видають себе за хітмейкера у TikTok і Telegram. Вони пишуть користувачам від імені Нікіти, вибудовують начебто дружнє спілкування і надсилають "особисті" фотографії, створені за допомогою ШІ.

Ба більше, шахраї можуть надсилати підроблені паспортні дані та інші "докази", начебто з іншого боку екрану справді співак. Після цього зловмисники просять грошей — для рекламних кампаній, просування пісень або реалізації різних проєктів.

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"Мені дуже прикро, що хтось використовує моє ім’я та довіру людей, які слухають мою музику й підтримують мене. Я ніколи не пишу прихильникам із чужих, додаткових чи іноземних акаунтів. Я ніколи не прошу грошей у приватних повідомленнях і не збираю кошти на рекламу чи просування своїх пісень через фанатів", — наголосив Кісельов.

Нікіта Кісельов став жертвою шахраїв Фото: Instagram

Нікіта закликав не переказувати гроші невідомим, не розкривати свої реквізити банківських карток, коди з повідомлень, паспортні дані тощо. За порадою артиста, якщо людина отримала повідомлення начебто від нього, нехай ставить більше запитань.

"Будь ласка, заблокуйте шахрайський акаунт, надішліть на нього скаргу та повідомте про ситуацію моїй команді", — додав хітмейкер.

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