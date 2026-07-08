Акторка Денисенко стала жертвою шахраїв: скільки грошей вона втратила (фото)

Українська акторка Наталка Денисенко зізналася, що в 36 років стала жертвою шахраїв. Вона втратила 9 тисяч гривень.

Про це зірка фільму "Коли ти вийдеш заміж" розповіла в Instagram. Наталка шукала накладене дитяче волосся в мережі, але натрапила на магазин, який її "кинув".

Денисенко стала жертвою шахраїв

Спочатку все було добре, акторці підібрали волосся за її запитом, але попросили надіслати передплату у розмірі 9 тисяч гривень. Втім, після цього, за словами Наталки, магазин зник.

"Друзі, в 36 рочків я стала жертвою шахраїв, тому що я шукала собі класне, дитяче, нефарбоване волосся з завитком в інтернеті, бо ніде не можна було його купити в Києві. Я шукала, натрапила на магазин в Instagram з купою відгуків, підписників. Вони підібрали для мене волосся, я скинула їм передплату — 9000 тисяч гривень, і вони щезли, звичайно. Мене обманули, і я зрозуміла, що більше я так волосся не буду купувати", — каже Наталка.

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Наталку Денисенко обманули на 9 тисяч гривень Фото: Instagram

Схема магазину

За словами Денисенко, її майстриня шукала у трьох постачальників зріз за її побажаннями, але все було не те.

"Тоді я вирішила теж шукати, питати, і мене гарно "обробили" в переписці, типу що треба скинути більшу передплату, бо Нова пошта не дозволяє для фізосіб накладений більше 25 тисяч гривень", — додала акторка.

Втім, зірка екрану сподівається на справедливість. Вона хоче звернутися до кіберполіції, аби ті понесли покарання.

Наталка Денисенко втратила 9 тисяч гривень Фото: Instagram

Фокус звернувся за коментарем до інтернет-магазину. Втім, наразі не отримав відповіді. Зазначимо, що в їхніх сторіс було викладено низку справжніх номерів посилок "Нової пошти".

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